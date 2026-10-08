安達臣道首置盤3幢拆卸重建　房屋局：對整體供應不構成重大影響

《香港01》2024年獨家揭發，長實觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）其中一座樓宇缺少數條鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部分鋼筋配置嚴重偏離批准圖則。署方今日（8日）表示，接納其中三幢大廈的補救方案，惟餘下三幢大樓，發展商計劃拆卸重建。



被問三幢大樓拆卸重建，會否影響房屋供應量？房屋局回覆查詢指，個別項目的進度並不會對整體供應構成重大影響。局方會繼續與屋宇署保持緊密聯繫，關注地盤情況和工程進度；並繼續敦促項目發展商，在確保建築質量和安全的前提下，早日落成單位。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

長實安達臣道項目涉2926伙

長實安達臣道項目首置盤原本預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面。

房屋局：不會對整體供應構成重大影響

房屋局回覆查詢指，個別項目的進度並不會對整體供應構成重大影響。截至今年9月底，在2027/28至2031/32年度的五年期內，整體公營房屋的總建屋量預計約為176,000個單位，當中約72,700個為資助出售單位。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

局方：繼續敦促發展商早日落成單位

安達臣道「港人首次置業」項目是首個以賣地形式進行的「首置」項目，根據賣地條款，發展商須提供不少於1000個「首置」單位。「首置」項目旨在協助不符合申請購買房委會的「居者有其屋計劃」單位資格而又未能負擔私營房屋單位的人士置業，屬資助房屋的一種。

房屋局指，會繼續與屋宇署保持緊密聯繫，關注地盤情況和工程進度；並繼續敦促項目發展商，在確保建築質量和安全的前提下，早日落成有關單位。