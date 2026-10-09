林卓廷求刪示威者照脫罪　律政司不服求覆核　遭上訴庭駁回

前立法會議員林卓廷等人，被指在2019年7月「光復屯門公園」遊行時，要求一名男子刪除拍到「七一」示威者的照片。林、一名網媒記者和社工被控意圖妨礙司法公正和不誠實取用電腦，經審訊被裁定罪名不成立，兩人並獲批訟費。律政司不服原審裁決及向林等批出訟費，要求上訴覆核。案件(CACC12、29/2023)早前審理，上訴庭今(9日)下判辭，駁回律政司的上訴，維持原判。



律政司一方早前指，涉案影片可證林卓廷有妨礙司法公正的意圖。林指控方未能證明七一當日的行為後續引致何等法律程序，上訴庭未有接納其說法。



林卓廷在妨礙司法公正案被裁定罪名不成立，控方認為裁決不公，提出上訴。（資料圖片）

鍾凱研案發時是一名社工。(陳曉欣攝)

曾焌熙案發時是一名網媒記者。(陳曉欣攝)

上訴方是律政司，3名答辯人：林卓廷、曾焌熙（案發時為網媒記者）及鍾凱研（案發時為社工）。林卓廷和曾焌熙經審訊後被裁定意圖妨礙司法公正罪脫，鍾凱研則被裁定不誠實取用電腦罪和刑事損壞罪不成立，其中林卓廷和涉案社工鍾凱研均獲批訟費。

許智峯原本亦為本案被告，他已流亡海外，法庭亦發出拘捕令。此外，曾焌熙在原審時被裁定參與非法集結罪成，被判囚13個月。

案件編號：CACC12、29/2023