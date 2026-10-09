新皇崗口岸｜議員指往返口岸交通配套不足　倡研增跨境直通巴士

新皇崗口岸下周一（12日）開通。有立法會議員認為，目前往返口岸的交通配套明顯不足，建議當局盡快研究增設跨境直通巴士服務，又預計口岸開通初期人流較多，呼籲市民避免初期「迫不及待」到場體驗，期望政府安排足夠人手應對。



新皇崗口岸。（湯致遠攝）

新皇崗口岸下周一早上6時半 正式開通

政府今日（9日）公布，新聯檢大樓已通過驗收，港深雙方已完成一系列系統測試、試運行及應急演練，確認皇崗口岸已具備開通條件。經粵港兩地政府協商，皇崗口岸定於下周一上午6時30分正式開通運行，為旅客和客運車輛提供24小時通關服務，同時暫停往來深圳皇崗口岸臨時旅檢樓和香港落馬洲管制站的旅檢服務。

立法會議員姚銘（左）、陳勇（中）、陳恒鑌（右）。（林彥汛攝）

姚銘：口岸交通配套不足 建議研究增設跨境直通巴士服務

民建聯新界北議員姚銘關注，口岸車流對北區一帶的潛在影響，又指目前往返口岸的交通配套明顯不足，建議當局盡快研究增設跨境直通巴士服務，同時期望當局配合用好東西兩鐵線路，做好全方位分流，真正發揮新口岸的樞紐功能。他又期望當局能繼續優化其他口岸，包括加快沙頭角口岸的重建進度，以及積極研究延長蓮塘口岸的通關時間。

民建聯議員姚銘、陳勇、陳恒鑌。（民建聯提供）

陳恒鑌料開通初期人流較多 冀準備好人手應對

民建聯、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，新皇崗口岸開通初期人流比較多，期望當局準備好人手應對，又呼籲市民避免初期「迫不及待」到場體驗。

被問到會否擔心初期新深路塞車嚴重，陳恒鑌指在興建時已詳細研究交通情況，並預留緩衝區，料車輛會有序通行，不會一下子大量湧入。他又稱，皇崗口岸無貨車通行，而私家車約4000多個配額，當中僅約一半屬活躍。雖然深夜時間其他口岸的私家車，可使用新皇崗口岸，但估計車流不多，運作初期足以應付。不過將來增加配額時要再研究有關安排。

陳勇期望日後新皇崗口岸實行「無感通關」

港區全國人大、民建聯陳勇表示，新皇崗口岸採用「合作查驗、一次放行」，大幅縮減兩地分別兩次查驗設施及手續的程序，期望可以跟深圳灣口岸一樣實行「無感通關」。