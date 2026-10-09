工程醜聞頻生　建築師學會促檢視投標制度　避免低標價影響質量

本港近月接連爆出建造業質量事故，包括赤柱One Stanley億元豪宅鋼筋不足、長實觀塘安達臣道項目首置盤，亦因鋼筋問題而需拆卸重建其中3幢大樓。香港建築師學會對事故深表關注，促請政府必須重新檢視現行投標制度，着力解決困擾行業多年的無底線競價的惡劣營商環境，避免在惡性投標的激烈競爭下，不現實的低標價格，引發資源不足及其衍生的各種專業缺失問題，以確保整個施工團隊有足夠資源，去維持安全及高質量的建築施工及監管作業生態。



香港建築師學會促請政府必須重新檢視現行投標制度，着力解決困擾行業多年的無底線競價的惡劣營商環境，避免在惡性投標的激烈競爭下，不現實的低標價格引發資源不足及其衍生的各種專業缺失問題。（方承恩攝）

學會倡由持訓練資格專業人士監管工程 且由業主聘用

香港建築師學會今日（9日）表示，在建築工程質量及安全監管問題上，在過往幾年曾建議政府考慮多項改善措施，特別在去年政府在擬訂《建築物條例》修訂方案時，建議可考慮引入「專工專責」概念，制定質安監管工作需由持特定安全訓練資格的專業人士 (Registered Building Safety Professional) 執行特定的監管，並在建築工程的啟動時，必須由業主聘用，一如現行項目起始時聘請認可人士及註冊工程師的做法，以確保各個範疇的專業人士在業主的領導下，有足夠的資源去執行質安監管工作。

建議政府研究責任分工、打擊違法行為

學會又指，曾建議政府應細心研究及重新釐定建築質安監管的責任分工，避免在無止境加強監管的擴張下，導致角色重疊及責任模糊的亂象。更重要的是，在考慮加強監管的同時，必須強調遵守工地安全及持守質量行為本身，比起被動地一味強調監管，委過於第三方，更為重要。故此，學會認為直接打擊違法行為以解決質安問題最為直接有效。由於《建築物條例》修訂仍在進行中，深信政府將會繼續商討及考慮學會的意見。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

稱One Stanley事件或涉存在已久深層次問題

就最近的豪宅One Stanley地台鋼筋質量事件，學會支持政府依法調查，若涉及不法行為，應按現行法例作出懲處，以收阻嚇之用。學會亦呼籲業界及政府，必須審慎深入了解及研究是次施工質量問題的背後原因，是否折射反映了業界一些存在已久的深層次問題。

促重新檢視投標制度 避免低標價格引發資源不足及專業缺失

學會特別提到，業內普遍認為，在現行的投標制度下，建築業界無論是顧問或承建商，都存在着資源錯配及權責不對稱等情況，而且趨勢持續惡化，導致近年質安問題時有發生。如情況屬實，政府必須重新檢視現行投標制度，著力解決困擾行業多年的無底線競價的惡劣營商環境，避免在惡性投標的激烈競爭下，不現實的低標價格引發資源不足及其衍生的各種專業缺失問題，以確保整個施工團隊有足夠資源，去維持安全及高質量的建築施工及監管作業生態。

長實（1113）觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）。圖攝於2026年10月份。（香港01相片）

倡政府制定合理工期指引 以免趕工導致質量現偏差

除此以外，建築工期過短，亦可能是其中一個問題所在。政府可考慮進行合理工期的研究並制訂指引，以避免業界因工期不足或過分趕工而為以身試法創造誘因，導致質安出現偏差。

短期內，學會將持續與政府及其他建造業專業團體，進行有建設性的跟進研究及商討，並建議業界亦應趁此機會，檢視現行操守監管機制，加強管理，以確保及維持香港建築業一貫的高專業水平及操守。