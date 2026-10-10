總商會：本港經濟增長非平均惠及所有界別　零售業未完全感受復甦

新任香港總商會主席金澤培今日（10日）接受電視節目訪問時表示，本港上半年實質本地生產總值（GDP）按年增長5.1%，加上出口表現強勁及消費氣氛改善，全年經濟增長預估可順利達到政府預測的3.5%至4.5%目標。不過他坦言，開放型經濟體受國際貿易與利率等外圍因素影響，整體經濟增長並非平均惠及所有界別，亦有聲音指現時屬「K型經濟」，實體零售未完全感受到復甦。



2026年9月16日，正在興建中的港鐵洪水橋站。該處位於北部都會區（北都）計劃中。（資料圖片／黃偉民攝）

料北都長遠增長引擎 長遠容納250萬人口

金澤培指，推動「盛事經濟」及「節日經濟」帶動十一黃金周市道及酒店爆滿，已即時改善消費信心，而「北部都會區」則是本港未來的長遠經濟增長引擎。他預計北都長遠將容納250萬人口，相當於現時香港三分之一的市場規模，除了創科產業外，龐大人口亦將為零售、餐飲、建築、教育及醫療等各行各業蘊藏無限商機。

對於社會上有聲音質疑政府推出的「五年規劃」會否令香港走向「計劃經濟」，金澤培澄清，「五年規劃」屬於系統性及前瞻性的戰略規劃，旨在清晰表明中長期的發展方向。他強調，香港一直維持「政府引導方向並提供基建、市場因應需求進行投資」的發展模式，計畫絕不會影響市場的自由運作。

至於北都首個片區洪水橋項目，財團目前僅發展三幅產業地中的其中一幅，將其餘兩幅平整後交回政府，引發外界關注商界投資信心。金澤培認為，產業規模會因應市場需求逐步發展，今次片區開發將土地開發與產業管理、推進結合，屬於全新的嘗試。他相信隨著沙嶺數碼算力中心等項目陸續動工，商界經驗與信心增加後，投入度和參與度將隨時間逐步提升。總商會未來會聚焦融資、基建、創科及宜居度等六大範疇，透過舉辦講解會及組織會員實地考察北都，加強與政府部門溝通。

香港總商會主席金澤培。（資料圖片）

AI應用對中小微企存在挑戰

針對《施政報告》提出大力拓展人工智能應用及推動AI產業化，金澤培認為這對中小微企存在一定挑戰。總商會將會因應需求提供三步走協助：第一步是建立更多成功或失敗的案例，讓企業從經驗中學習；第二步是聯繫專家與應用方案供企業參考；第三步則是實踐並累積經驗。

面對AI對就業市場的衝擊，金澤培表示，支持政府推出3萬個青年職位及實習計劃，總商會亦設有各項職涯啟動及商業創新項目協助青年進入職場。他以個人電腦及互聯網面世為例，指科技突破雖然會改變工作性質與技術要求，但亦會產生如資料及設備管理等新職位需求，目前的關鍵在於做好青年培訓。

對於政府提出可能以人民幣支付部分政府開支的構思，金澤培指出須視乎方便性、效率及相關風險而定。

會否重啟訪美行程？金澤培：戰略穩定窗口期

另外，總商會原定去年率團訪美，惟因中美關係影響而延期。被問及隨國家主席習近平訪美後會否重啟訪美行程，金澤培未有正面回應，僅形容現時為「戰略穩定的窗口期」，是內地企業走出去及外資引進來的黃金機會。他指中美貿易仍會持續，總商會早前已出訪中東、中亞及東盟等多個新興市場，未來會繼續把握窗口期，協助會員促成更多商業往來。