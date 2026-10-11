單車節終點塞爆變推車節、取消汀九段　旅發局：正向單車總會了解

由旅發局主辦的香港單車節今日（11日）早上舉行。賽事其中一個賣點，是途經長青隧道、青馬大橋、汀九橋等本港公路，惟有「32公里組」賽事的選手反映，汀九橋賽段無故被取消。另外，近西九文化區的終點位置的調頭位置亦因過窄導致「塞車」，大批參加者被逼落車，要推車返回終點，更有人批評「單車節變推車節」。旅發局向傳媒指，正向負責路線領航的單車總會了解事件。《香港01》已就事件向單車總會查詢。



各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

有參賽的選手在社交平台表示，「無咗汀九橋，臨尾又塞咗一輪要推車」。（Threads用戶 jason9997614 圖片）

今屆單車節兩個主要非競賽項目包括「32公里組」及「56公里組」，前者途經「兩隧兩橋」，途經長青隧道、汀九橋、南灣隧道及昂船洲大橋；後者則另加入青馬大橋、尖山隧道、沙田嶺隧道、中九龍繞道組成「五隧三橋」。

惟有「32公里組」參賽者在社交平台發文，今早未獲大會通知改道，未能按原定路線進入汀九橋路段。據參加者所稱，他們須在駛過南灣隧道後折返。有車手指，其智能手錶僅量度到26公里的騎行距離，笑言連同推車的距離，合共就有大約32公里。

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（湯致遠攝）

有參賽者上載片段，小路出大路調頭期間，大路竟有其他選手作賽。（Threads 用戶 sumsing 圖片）

有參加者上載片段顯示，作賽期間，賽道竟有調頭車輛匯合，批評賽道設計危險。（Threads 用戶 u.ray.c 圖片）

另外，今年起終點改為西九文化區，是歷來首次。不過，各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。

賽道設計亦受到質疑，亦有參加者上載片段顯示，作賽期間，賽道竟有調頭車輛滙合，批評賽道設計危險。