新皇崗口岸明啟用　跨境校巴公司負責人：加派跟車保母陪學童過關

新皇崗口岸將於明日（12日）清晨6時半正式開通。有提供跨境校巴接載服務的公司表示，早前已與與教育局及運輸署進行演練，預計校巴未來經新皇崗口岸過關，只需5分鐘，較以往的15分鐘短。該公司又說，學童未曾行過新皇崗口岸，會加派跟車保母照顧學童。



新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與。（資料圖片／湯致遠攝）

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快達香港豪華客車有限公司現時每日有兩輛跨境校巴經舊皇崗口岸過關來港，負責人潘先生說，早前已與與教育局及運輸署進行演練，口岸設有專屬上落校巴位，預計校巴未來經新皇崗口岸過關，只需5分鐘，較經舊皇崗口岸的15分鐘短。

潘先生又提到，考慮到學童未曾行過新皇崗口岸，每輛校巴原本有2名跟車保母，明日會增至每輛校巴有4名跟車保母，以便照顧學童。