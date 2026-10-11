新皇崗口岸｜新聞處推短影片介紹　60秒看清設計、交通、過關安排

新皇崗口岸將於周一（12日）清晨6時半正式開通。新聞處推出一系列共三條60秒直式短影片（Reels），介紹口岸的設計特色及各項設施。



新皇崗口岸將於周一（12日）清晨6時半正式開通。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

「深圳之眼」設計 設56條扶手電梯及40部升降機

新皇崗口岸聯檢大樓一共有九層，設有56條扶手電梯及40部升降機。設計採用「深圳之眼」漏斗形天花，加上大玻璃窗引入自然光。影片又指，新皇崗口岸設有不少便民設施，例如免費政府WiFi、育嬰室、飲水機等。

聯檢大樓採用嶄新的「合作查驗、一次放行」通關模式，設有134條自助通道同68個傳統人工櫃枱，簡化過關整序。旅客以自助通道過關，只需排隊一次和出示一次證件，即可完成港深兩地的出入境手續，合資格人士更可選擇「刷臉通關」，免出示證件使用自助通道，但要事先登記。

新皇崗口岸。（湯致遠攝）

車道設信息採集一體機 司機毋須下車即可過關

至於車輛方面，司機和車輛均須具備粵港兩地口岸的通行資格。在「合作查驗、一次放行」的新清關模式下，離境車輛需先經過海關前置亭，接受海關風險評估，再駛入聯合一站式車道。

車道採用全新三度閘門設計，並利用全新設計的信息採集一體機，為司機一次過完成體溫、證件、容貌和指紋資料採集，整個過程只需一張證件、一體採集，便可以完成五方查驗、一次放行。

七條專營巴士、六條專線小巴直達口岸

交通方面，新皇崗口岸會有七條專營巴士（包括一條通宵）、六條專線小巴（包括三條通宵）及五條24小時運作的短途跨境巴士路線，直達港九新界各區。市區的士、新界的士，以及車隊的士，都可以直接到達新皇崗口岸。除此以外，亦有長途跨境巴士會利用口岸過關。