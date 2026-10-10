新皇崗口岸設檢疫偵緝犬嚴打帶生肉回港　真空包裝、汆水肉均違法

新皇崗口岸將於下周一（12日）正式啓用，食物環境衞生署食物安全中心今日（10日）特別提醒市民，不論經由任何口岸返港，切勿非法攜帶未經徹底煮熟的野味、肉類、家禽及蛋類等受規管食物入境，強調即使以真空或錫紙包裝，甚至是僅經「汆水」處理的肉類，均屬違法。屆時新口岸將設有經特別訓練的檢疫偵緝犬協助執法，違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。



2026年8月29日，新皇崗口岸進行第4次大型演練，亦是香港與深圳第二次跨境壓力測試。（資料圖片／香港01）

檢疫偵緝犬駐新皇崗口岸 嚴查帶生肉等受規管食物入境

食安中心指，因應新皇崗口岸即將開通，將繼續於各陸路邊境管制站實施跨部門聯合打擊行動，並會安排經特別訓練作偵察肉類的檢疫偵緝犬執勤，以加強堵截非法攜帶受規管食物入境的個案。

受規管食物有什麼？

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），任何人無論是否自用，進口所有野味、肉類、家禽及蛋類，均必須附有來源地有關當局簽發的衞生證明書或食環署的書面准許。以內地返港為例，旅客攜帶相關受規管食物入境，必須隨貨提供內地海關部門簽發的衞生證明書。中心又指，在2025年，食安中心已就非法攜帶受規管食物提出2,148宗檢控，當中更有違例者被判處即時監禁。

食環署。（資料圖片）

「汆水」肉、「真空包裝」可以帶回港嗎？

食安中心特別強調，坊間對受規管食物的定義存有誤解，法例明確規定，任何未經徹底煮熟的野味、肉類、家禽和蛋類，無論採用何種包裝，包括真空包裝或錫紙密封，均受法例嚴格規管。此外，部份市民以為經「汆水」燙過的肉類已算熟食，但「汆水」並不等同徹底煮熟，同樣屬於禁運入境範疇。

除了刑事法律責任，食安中心亦提醒市民，非法攜帶入境的食物在跨境運輸及旅程途中，極易因不當貯存溫度或不潔包裝而滋生致病細菌，嚴重威脅個人及家人健康。中心再次呼籲市民切勿抱存僥倖心理，以免誤觸法網及損害健康。