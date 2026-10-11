新皇崗口岸｜旅行社搶辦體驗團吸客　業界料皇崗之眼成爆紅打卡點

新皇崗口岸確定於下周一（12日）上午6時30分正式開通運行，並實施「合作查驗、一次放行」通關模式，周日（11日）會舉行開通儀式。本港有不少旅行社看準新口岸商機，推出以「體驗新皇崗口岸」為賣點的短線旅行團，最快於通關首日出發。



新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

新皇崗口岸的室內建築設計，與地面反光的倒影形成「皇崗之眼」，旅遊業界料將成爆紅打卡點。（湯致遠攝）

新皇崗口岸採用全新的「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可完成港深兩地出入境手續，整體過關時間預計可大幅縮短至約5分鐘。此外，新聯檢大樓內的設計及「皇崗之眼」等設施，亦成為吸引市民的新景點。

新皇崗口岸啟用消息推出後，不少旅行團以「體驗新皇崗口岸」為賣點，吸引市民報名。其中大航假期推出多條專門經新皇崗口岸過關的廣東路線，前往深圳、惠州、珠海、江門及韶關等地，甚至是即日來回的一日極速體驗團，價錢由數百元至千多元不等。據了解，通關首日已有約20個旅行團確認出發，近1,200人報名。

大航假期推出5條專門經新皇崗口岸過關的路線，前往深圳、惠州、珠海、江門及韶關等地，首發當日已有約20個旅行團確認出發。（大航假期網頁截圖）

永安旅遊亦設立主題專頁，推出多條涵蓋大灣區及粵北地區的1至3天短途行程。香港中旅社、美麗華旅遊及縱橫遊等旅行社，亦已陸續調整部份廣東省短線團的過關路線，改由新皇崗口岸出發，團友可選擇於市區集合點乘專車前往，或直接於口岸集合。

永安旅遊設立新皇崗口岸主題專頁，推出多條涵蓋大灣區及粵北地區的1至3天短途行程。（永安旅遊網頁截圖）

領華旅遊社推出新皇崗口岸體驗團。（領華旅遊社）

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，新皇崗口岸開通，展示內地建築的宏偉與精心設計，例如「皇崗之眼」，相信會吸引不少旅客停下拍照，預計未來一年會成為旅行團打卡或旅程焦點。加上開通後，會有多條專營巴士線由市區直達新口岸，車費便宜，如葵芳開出的B10九巴只需12.1元，還有與多條巴士線的轉乘優惠及長者優惠，極具號召力，相信不僅有愈來愈多旅行團選擇經新皇崗口岸作集合點，亦會有其他市民使用該口岸北上。