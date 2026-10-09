新皇崗口岸開通｜一文看清出入境、運輸過渡安排　見證皇巴尾班車

新皇崗口岸將於下周一（12日）清晨6時半正式開通，屆時香港方面的落馬洲管制站及深圳方面的舊皇崗口岸將停止旅檢服務。



當日最後一班往舊皇崗口岸的皇巴將於上午6時15至20分由新田公共運輸交匯處開出，屆時營辦商會適時「截龍」，其餘乘客可在同一地點選擇乘搭三條專營巴士（九巴B11、嶼巴B12及城巴B13）及三條專線小巴（44B、44B1及78），前往新皇崗口岸過關。



至於前往新皇崗口岸的5條專營巴士及3條專線小巴日間路線，城巴B13將會最早於上午4時45分在小西灣開出，其餘路線則於上午5時30分至上午6時正開出。



皇崗口岸下周一（12日）上午6時30分正式開通運行，警方當日零時零分會在口岸設立指揮中心，清晨時分開始實施人群管理措施。踏入6時30分，落馬洲口岸會截龍，警方會將所有前往深圳的車輛引流至皇崗口岸。

入境處會確保所有在上午6時30分前抵達落馬洲管制站或深圳皇崗口岸臨時旅檢樓的旅客，均可完成辦理出入境手續。

為配合當日落馬洲管制站及舊皇崗口岸停止旅檢服務，以及新皇崗口岸開通的交接安排，運輸署已督導本地和跨境公共運輸服務營辦商部署相關路線的車輛調配、班次時間和乘客通告等安排。

如要親身見證歷史性一刻，最後一班北行往舊皇崗口岸的落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴），將於10月12日上午6時15至20分由新田公共運輸交匯處開出，屆時營辦商會適時「截龍」。

未能趕及皇巴尾班車的乘客，可於新田公共運輸交匯處，選擇乘搭途經該處的三條專營巴士（九巴B11、嶼巴B12及城巴B13）及三條專線小巴（44B、44B1及78）日間路線，前往新皇崗口岸過關。

最後一班由舊皇崗口岸南行往新田公共運輸交匯處的皇巴，會待所有在上午6時30分前進入舊皇崗口岸的跨境旅客完成清關手續並登車後才開出。

警方當日會劃定專屬公眾活動區，讓市民拍照留念。(政府新聞處圖片)

(政府新聞處圖片)

另外，5條24小時運作的短途跨境巴士路線，會配合新舊皇崗口岸於10月12日上午6時30分交接。當日上午由市區開往舊皇崗口岸的北行尾班車，以及從舊皇崗口岸開往市區的南行尾班車。

開出時間如下：

當日，五條專營巴士及三條專線小巴日間路線往新皇崗口岸的首班車開出時間如下：

短途跨境巴士路線會於往返舊皇崗口岸的尾班車開出後，改為往返新皇崗口岸，並按原有班次時間表運作：

(政府新聞處圖片)

新皇崗口岸樓層分布：