新皇崗口岸｜陳國基主持跨部門會議　籲市民勿一窩蜂參觀「打卡」

新皇崗口岸將於下周一（12日）開通。政務司司長陳國基表示，今早（10日）在皇崗口岸再次主持跨部門會議，與十多個部門就開通前夕各項工作作最後統籌，確保口岸開通安全和有序，並要求各部門做好落馬洲管制站和皇崗口岸的過渡安排，在最後階段絕不能鬆懈。



他預計開通初期會較為繁忙，過關旅客亦需時適應新的通關模式。他向市民呼籲，如沒有實際過關需要，暫時不要到皇崗口岸體驗過關模式，避免一窩蜂到皇崗口岸參觀「打卡」。



政務司司長陳國基表示，今早（10日）在皇崗口岸再次主持跨部門會議，與十多個部門就開通前夕各項工作作最後統籌，確保口岸開通安全和有序。（陳國基 FB）

陳國基表示，皇崗口岸的「合作查驗、一次放行」旅檢通道、「聯合一站式」車道等各項嶄新通關模式，將會令香港和內地居民日後跨境上班、上學等都變得更方便。

他指，開通前最後兩天，要求各部門抓緊落實三方面工作：第一，用好開通前最後時間，堅持底線思維，對各項通關系統、查驗流程、設施設備和應急預案進行最後測試和調適，以最高標準、最嚴格要求為口岸開通做最充足、最穩妥的準備。

第二，嚴密落實新舊口岸的過渡安排，各前線部門必須確保出入境查驗、海關清關、公共交通及周邊交通疏導順暢有序，實現平穩過渡。

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與。（資料圖片／湯致遠攝）

政務司司長陳國基表示，今早（10日）在皇崗口岸再次主持跨部門會議，與十多個部門就開通前夕各項工作作最後統籌，確保口岸開通安全和有序。（陳國基 FB）

第三，在開通初期，各部門務必加強現場支援與即時應變，包括安排充足人手，主動指引及協助旅客；現場指揮中心與緊急事故監察及支援中心要密切監察、實時運作，並與深圳有關部門保持緊密溝通，為市民提供安全、高效、優質的通關體驗。

雖然各部門已準備就緒，但皇崗口岸開通初期預計會較為繁忙，過關旅客亦需時適應新的通關模式。陳國基呼籲市民，如沒有實際過關需要，暫時不要到皇崗口岸體驗過關模式，避免一窩蜂到皇崗口岸參觀「打卡」。如有實際過關需要，請按實際需要選擇合適口岸過關，並預早規劃行程，預留充足時間。