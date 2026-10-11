新皇崗口岸啟用儀式深圳舉行　李家超與深圳市長、市書記共同主持

撰文：潘耀昇
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重建後的新皇崗口岸明天（12日）啟用，今日（11日）在深圳方口岸舉行啟用儀式。行政長官李家超、廣東省人大常委會主任黃楚平、深圳市委書記靳磊、深圳市市長李運等出席。李家超表示，口岸啟用有三重意義，包括體現落實國家規劃、實踐制度創新、促進跨境流動。他感謝廣東省政府和深圳市政府支持皇崗口岸重建，特別是深圳市政府承擔重建項目的設計和建造費用，發揮港深兩地緊密合作、互利共贏的精神。

2026年10月11日，重建後的新皇崗口岸在深圳舉行啟用儀式。（深視新聞）

出席儀式的港方官員包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國。另外，亦包括中聯辦副主任羅永綱等。

李家超：口岸服務以億計跨境旅客　重建後港人是常客

李家超在儀式上致辭，感謝兩地參與規劃設計、工程建設和通關籌備的團隊，攻堅克難，精益求精，建成這座全球最大的陸路口岸單體建築。他說，口岸累計服務了數以億計的跨境旅客，見證着兩地人員往來日益頻繁，也承載着幾代居民的共同回憶。原有的皇崗口岸即將完成歷史任務。重建後的新皇崗口岸明天啟用，令通關更快捷、更方便。香港市民會是使用新皇崗口岸的常客。

2026年10月11日，重建後的新皇崗口岸在深圳舉行啟用儀式。（深圳特區報）

口岸啟用三意義　落實國家規劃、制度創新、跨境流動

李家超認為，新皇崗口岸啟用有三個重要意義。第一，體現落實國家規劃。國家「十五五」規劃提出，加強粵港澳大灣區建設，強化規則銜接、機制對接，加快建設國際一流灣區。香港特區上月公布第一個五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局。當中提出要促進跨境人員往來，提升口岸通關效能。重建後的皇崗口岸是香港對接國家發展戰略、深度參與大灣區建設的具體行動。

2026年10月11日，重建後的新皇崗口岸在深圳舉行啟用儀式。（政府新聞處）

第二，實踐制度創新。李家超認為，新的皇崗口岸實施「一地兩檢」，是港深之間首個採用創新的「合作查驗、一次放行」通關模式的陸路口岸。旅客使用自助通道，只需要排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分，就可以完成兩地出入境手續。車輛通關時間由原來約10分鐘，縮短到少於2分鐘；旅客整體通關時間由原來約30分鐘，縮短到約5分鐘。新的模式將會大幅提升通關體驗和效率。

2026年10月11日，重建後的新皇崗口岸在深圳舉行啟用儀式。（政府新聞處）

第三，促進跨境流動。李家超認為，新的皇崗口岸是港深之間最重要的二十四小時客運陸路口岸，口岸的設計通關流量是每日約20萬人次；當港鐵北環線支線通車後，通關流量可以提升到每日約30萬人次，為兩地人員往來開拓更廣闊空間。隨着香港與深圳的交通聯繫進一步加強，兩地人流、物流、資金流和信息流將會更高效流動，進一步推動大灣區深度融合。

他說皇崗口岸重建後啟用，標誌着粵港澳大灣區互聯互通邁上新台階，是加快推進內地與香港基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」和人民之間的「心聯通」的生動實踐。

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