律師會中環舊會址翻新設仲裁室　市價一半租金　湯文龍冀回饋業界

撰文：林遠航
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香港律師會今年四月把會址遷往中環中心，有位於中環永安集團大廈的會址早前已完成裝修，將轉為多功能服務中心，供業界作聆訊、仲裁及調解用途。律師會會長湯文龍表示，會以市場價錢一半租出予會員，希望回饋業界。

香港律師會今年四月將會址遷往中環中心，原有位於中環永安集團大廈的會址，早前已完成裝修，將轉為多功能服務中心，供業界作聆訊、仲裁及調解用途。（黃寶瑩攝）
湯文龍期望時間囊可將法律界的專業精神、對服務社會的承諾傳承下去。（黃寶瑩攝）
律師會位於中環永安集團大廈的會址，早前已完成裝修，大堂牆身刻有銘言。（黃寶瑩攝）
中心佔地三萬平方呎，設有三個仲裁套房。（黃寶瑩攝）
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仲裁室需求大、租金貴　舊址轉為仲裁及調解中心冀減輕執業成本

香港律師會中環永安集團大廈舊會址1997年由時任會長周永健「拍板」購入，至今已近30年。早前律師會將會址遷往中環中心，律師會會長湯文龍表示，理事會考慮到香港業界對仲裁及調解服務的需求日漸增加，加上現時市場上仲裁室需求大、租金貴，決定將舊址轉型為仲裁及調解中心，減輕執業成本。

初期租金已包影音系統等　湯文龍強調非與市場「爭生意」

中心佔地三萬平方呎，設有三個仲裁套房，亦有多間會議室，除了可以開會，亦可以用作考試場地供過百人使用。中心設演講廳，亦有雞尾酒會場地。湯文龍指，會以市場價錢一半租出予會員，希望回饋業界。有別於坊間逐項設備額外收費，中心初期不同的配套設備例如影音系統、顯示屏等，租金會全部涵蓋，但他強調並非與市場「爭生意」。

會議桌實木造時間囊　封存至2047年再打開

為紀念會址，理事會利用以前開會的會議桌實木，改造成為時間囊，會在今日（12日）會址重開啟用禮封入會址的其中一幅牆身當中，計劃封存至2047年4月8日、即律師會成立140周年時再打開，同時呼應回歸50年。

至於內裏所放物品，湯文龍透露會有律師會訪問他與周永健兩位律師會「置業者」的會刊、基本法、他親筆寫的信等，亦會有對業界具代表意義的物品，期望將法律界的專業精神、對服務社會的承諾傳承下去。

香港律師會會長湯文龍表示，仲裁室等會以市場價錢一半租出予會員，希望回饋業界。（黃寶瑩攝）

倡卓越律師升資深大律師　湯文龍稱可讓具資歷律師有途徑晉身成法官

近日律師會建議有卓越成就、專業地位、法律專長或經驗合資格律師，可以成為資深大律師，但遭到大律師公會反對，成為業界近期的焦點。湯文龍隔空回應大律師公會稱相關討論並非「學術性質」，提到英國、澳洲、新加坡等地，「資深大律師」名銜已非大律師行業專屬。他又指，現今法官不足，而許多律師在知識產權、航運、融資及企業併購等領域有卓越表現及能力，希望能提供途徑，讓具備資歷的律師晉身成為法官，回饋社會。

湯文龍又強調，「升仙」制度不會令所有律師都成為資深大律師，但要有公開、公平制度，「如果你話睇晒一萬四千個律師，我睇唔到一個小批都做唔到（資深大律師），一定有機會」。他又指，業界對此出現不同意見屬正常，認為是健康的討論，若立法會司法及法律事務委員會未來就此作討論，律師會希望可以解釋會方立場。

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