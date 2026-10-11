肺鼠疫疑雲致港口罩銷量增　醫生籲勿過份恐慌　正確戴口罩可預防

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所近日發生有員工感染不明肺炎死亡事件，外界關注該員工是否感染可人傳人的肺鼠疫。事件發生後，部份本地口罩店營業額急升數倍，並預計與市民看過新聞後着手準備防疫用品有關。有感染及傳染病科專科醫生表示，現階段未有確實證據證明有肺鼠疫爆發，認為市民無須過份恐慌，並指肺鼠疫主要以飛沫傳播為主，與新冠肺炎相似，正確佩戴口罩可預防及減少傳播。



感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片）

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，現階段未有確實證據證明有肺鼠疫爆發，認為市民無須過份恐慌。他指出，肺鼠疫主要以飛沫傳播為主，其傳播途徑與新冠肺炎相似，若正確佩戴口罩可預防及減少傳播。他不排除肺鼠疫可透過接觸分泌物傳播，強調除了佩戴口罩外，注意個人衛生同樣重要，尤其是手部衛生。

肺鼠疫不能空氣傳播 傳播速度較新冠慢

林緯遜說，肺鼠疫的病徵與肺炎極為相似，常見包括咳嗽、發燒等，無法憑臨床表象分辨是否肺鼠疫，需要特別測試方可成功檢測。他指出，新冠肺炎可透過空氣傳播，惟肺鼠疫則不能，理論上新冠的傳播速度會更快。他續指，肺鼠疫的病情惡化速度可十分快，市民染病後愈早服用抗生素治療效果會愈好，但強調抗生素屬處方藥物，市民不應自行購買及服用。

有本地口罩店稱，近日口罩銷量急增。（董素琛攝）

口罩店GOLDPRO在門口位置貼有俄羅斯懷疑肺鼠疫相關的新聞。（董素琛攝）

綜合外媒報道，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克鼠疫防治研究所女技術員希皮洛娃（Daria Shipilova）感染「不明肺炎」死亡，約200人接受醫學觀察。世界衛生組織（WHO）於本月6日稱，相關機構正調查女技術員的確切死因，與她有密切接觸的人士暫未出現感染症狀，整體傳播風險為中等至非常低。

不過，死亡個案仍引發國際社會關注。在本港，有本地口罩品牌稱口罩營業額突然急升700%，估計與市民看過新聞後着手準備防疫用品有關。《香港01》今日（11日）到訪荃灣南豐中心，兩間口罩店均稱生意額有上升，預計與本地流感疫情及肺鼠疫疑雲有關，其中一間稱過去的周五（9日）及周六（10日）營業額增逾兩倍，有人單次購入17盒口罩。