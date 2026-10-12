單車節變「推車節」　車手之一鄭泳舜批草率致失誤　籲研改良走線

香港單車節周日（11日）舉行56公里及32公里項目，路線首度以西九文化區作為起點及終點，吸引逾6000人參與。不過，賽事期間出現混亂及意外，其中32公里組別因領航安排失誤，導致參加者未能按原定路線駛上汀九橋，改為直接駛入南灣隧道。終點前亦一度出現嚴重塞車，有單車手需落車推車衝線。

有份親身參與56公里組別的立法會議員鄭泳舜表示，對大會的失誤感到失望及難以接受，質疑安排草率，並呼籲主辦單位檢討路線規劃及緊急應變機制。



2026年10月11日香港單車節，各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（資料圖片/湯致遠攝）

2026年10月11日，香港單車節。（資料圖片／湯致遠攝）

鄭泳舜在港台節目《千禧年代》指，自己昨日凌晨4時許已抵達現場，參與56公里組別。他認為，賽事首度移師西九文化區出發，沿途風景理想，能展示香港的地標景致，對整體城市形象及宣傳有積極作用，國際車手亦給予正面評價。然而，賽事在路線安排及現場管理上暴露出不少問題。

2026年10月11日香港單車節，各組別返回終點前要在佐敦道落橋後調頭，經雅翔道返回終點，但由於調頭位太窄導致「塞車」，大批參加者，包括「32公里組」及「56公里組」，都被逼落車，要推車返回終點。（資料圖片/湯致遠攝）

對於32公里組別參賽者未能登上汀九橋，中國香港單車總會發聲明解釋，指因汀九橋路段有參加者發生意外，工作人員臨時移開南灣隧道入口的雪糕筒以便救護車駛入，惟領航員誤以為路線已改，遂帶領車隊直接駛入隧道。

立法會議員鄭泳舜。（資料圖片／何夏怡攝）

不應過份依賴單一領航車決定路線

鄭泳舜表示對此感到失望，認為作為一項專業賽事，大會不應過份依賴單一領航車決定路線。他質疑大會未有發揮指揮中心的統籌與雙方確認機制，導致出現重大失誤，對用心練車、期望體驗衝線時刻的單車手並不公平，亦影響賽事形象。

對於賽事終點前部份車手需下車「推車」，鄭泳舜指，雖然西九文化區活動空間較大，有利於賽後舉辦體驗區及市集等活動，但出入口及部份路段較窄，起步及回程時均出現長時間等候或擠塞。他建議主辦單位與運輸署等部門檢討，研究是否能改良走線或拓寬疏導空間，改善整體參賽體驗。