慢病共治｜實施年半13萬人參加　李夏茵：將把乙肝納入篩查

為期三年的「慢病共治先導計劃」已推行了約一年半，醫務衞生局表示，計劃將篩選服務擴大至涵蓋乙型肝炎，未來亦會逐步擴大至其他疾病，長遠目標是把慢病共治計劃發展成為全人健康管理平台。



特區政府自2023年11月13日起推出「慢病共治計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，在私營醫療巿場接受糖尿病及高血壓篩查服務，今年3月擴展至包含血脂檢查，實現「三高全覆蓋」。

醫務衞生局副局長李夏茵今日在立法會衞生事務委員會交代計劃最新情況。她表示，計劃自推出以來反應良好，截至今年5月31日，共約131,200名市民參加，預料可提前達到三年先導期內有20萬人參與的目標。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，慢病共治先導計劃有望提前達成20萬人參加的目標。（直播截圖）

近六成參加者完成篩查 李夏茵：有效找出「三高」或糖尿病患者

李夏茵透露，近六成參加者已完成篩查，當中近四成被診斷為血糖偏高或患有糖尿病、高血壓或高血脂，證明計劃可有效找出隱藏患者，從而達至「早預防、早發現、早治療」的政策目標，亦可有效分流複雜個案到專科跟進。

李夏茵指出，「慢病共治計劃」目前男性參與率偏低，只有約33%，尤其是45歲至65歲年齡層，未來會向男性主導的行業作針對性宣傳及優化工作日服務安排，以全面提升男性健康意識及服務參與率。

立法會衞生事務委員會討論慢性共治計劃，醫衞局副局長李夏茵與多名相關官員出席。（直播截圖）

李夏茵：長達發展為全人健康管理平台 涵蓋更多慢性病

展望未來，李夏茵表示將把計劃擴展為「慢病共治平台」，發展成全人健康管理，逐步涵蓋更多慢性疾病病種。第一階段將以乙型肝炎篩查作為試點安排，並透過策略性採購擴充計劃藥物名單至數百種藥物，銜接未來的社區藥物名冊。

慢性乙型肝炎是香港常見疾病，亦是導致肝硬化、肝癌及病毒性肝炎相關死亡的主要成因。2024年《施政報告》提出推行乙型肝炎篩查計劃，透過「慢病共治平台」為較高風險人士提供乙肝篩查及持續管理，減輕公立醫院負擔。

醫務衞生局在2013年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃，截至今年5月31日，已有逾13萬人參加。（資料圖片）

有醫生收費高出建議逾四倍 基層健康專員：市場測試，先不干預

計劃參加者接受治療時， 政府會就每次診症資助166元診費，並建議私家醫生向參加者收取每次150元共付費，但實際費用由私家醫生自行釐定。目前有超過640名家庭醫生計劃，約七成在收取政府建議的150元或以下共付額，但亦有醫生收取高達800元共付額。

基層醫療健康專員彭飛舟表示，了解到有醫生對慢病共治計劃參加者收取遠高於建議的共付費，但該計劃目前屬市場測試，政府不會干預，將來在整個計劃檢討時，會一併檢討個別醫生的收費。（直播截圖）

基層醫療健康專員彭飛舟表示，有積極了解過「個別一兩個醫生定價800元」的情況，日後亦會全盤檢討醫生收費，但先導計劃本身是在做市場測試，「先不去干預醫生的共付費用比較好，因為我們都想知道市場大致分布」。

李夏茵則表示，醫生收費是市場調節，政府無意控制，只要收費公開透明，病人可以自行選擇。