慢病共治計劃｜醫務化驗服務優化　服務點增至63個供參加者自選

基層醫療署公布，由周四（11月6日）起優化「慢性疾病共同治理先導計劃」，為參加者提供更方便和更具彈性的社區醫務化驗服務安排。參加者現時只須憑參與醫生由11月6日起發出的化驗服務轉介便條，便可自行選擇計劃下任何一間參與醫務化驗所的服務點，接受抽血、交回樣本及其他化驗服務，無須如以往一般只可前往指定單一醫務化驗所旗下的服務點。



醫務衞生局2023年11月推出慢性疾病共同治理先導計劃。（政府新聞網）

化驗共付額將維持不變

政府自2023年11月起推出「慢病共治計劃」予45歲或以上未曾確診糖尿病或高血壓的香港居民，計劃包括透過使用私營醫務化驗服務接受相關慢病篩查。為持續優化化驗安排， 醫務化驗所服務點亦會由原有24個增至63個。

計劃參加者的化驗共付額將維持不變。所有參與「慢病共治計劃」的醫務化驗所均已獲「醫健通+連通認證計劃」認證，市民的化驗報告將存放至個人「醫健通戶口」，可供市民自己及獲授權的醫護人員及照顧者查閱。

參加者除可在參與計劃的醫務化驗所服務點接受服務，亦可預約在全港18區地區康健中心／站接受抽血或交回樣本。圖為葵青地區康健中心。（資料圖片）

亦可向地區康健中心預約 個別家庭醫生或提供增值服務

此外，參加者除可在參與計劃的醫務化驗所服務點接受服務，亦可預約在全港18區地區康健中心／站接受抽血或交回樣本。為進一步方便參加者，個別家庭醫生會向參加者提供直接在診所抽血和樣本收集的增值服務選擇；如參加者選擇這項服務，家庭醫生可能向參加者收取化驗共付額以外的附加費用。

上述的優化措施同樣適用於醫院管理局「普通科門診公私營協作計劃」。「慢病共治計劃」和「門診協作計劃」的參加者可掃描化驗服務轉介便條上的二維碼、瀏覽計劃網頁或致電相關熱線，以了解其適用的指定化驗服務提供者的服務點、開放時間及相關共付額詳情。