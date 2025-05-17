慢病共治｜逾三千家庭醫生只約兩成參與　劉浩濂：或考慮收入因素

政府推出的「慢性疾病共同治理計劃」至今已運作了近一年半，截至本月8日已有12萬名市民參與。全港有3000多名家庭醫生，暫時只有約兩成，約637名醫生參與計劃。家庭醫學院副院長劉浩濂表示，不參加計劃的家庭醫生，可能考慮到收入較低、電腦系統繁複等因素。



市民可作慢性疾病諮詢及診症，政府會就每次診症資助250元。（資料圖片）

逾7萬人完成檢查 近4成被診斷血糖偏高

在政府資助下，目前有超過七萬名參加者在地區康健中心接受糖尿病、高血壓篩查，以及血脂檢查。當中有近四成參加者被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病、高血壓，或高血脂。他們如需治療，可在政府資助下，由自行選擇的家庭醫生繼續診治。

醫衛局表示，至今有631名家庭醫生參與，在834個服務點提供服務。不過，現時全港有3000多名家庭醫生，631人只佔其中約兩成，參與率並不算高。對此，家庭醫學院副院長劉浩濂表示，不參加計劃的家庭醫生，可能考慮到收入較低、電腦系統繁複等因素。

市民可作慢性疾病諮詢及診症，政府會就每次診症資助250元。（資料圖片）

家庭醫生：計劃有助病人及早發現疾病及治療

家庭醫學學院與基層醫療署今日（17日）表揚25名參與慢病共治計劃的家庭醫生，有參與計劃的家庭醫生林永和認為，參加計劃後，病人對健康掌握，加上長遠發展有不同配套會更理想。他又指現時參與計劃的病人，每日都佔其診症至少兩三成。他期望日後系統有所改善後，會吸引更多醫生及病人參與計劃。

另一名家庭醫生冼嘉玲說，在計劃下病人做過甚麼檢查都有一個比較完善的紀錄，或者在診治一些有家族的風險的病人，醫生可以將他們聯繫成一個家譜，對醫生有幫助，亦令他們在藥物方面有較多選擇。不過，她亦希望系統能涵蓋更多資訊，包括病人的疫苗接種紀錄、疾病篩查紀錄及家族風險等，能更有效地協助醫生診治。