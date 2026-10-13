女會計於5年內偷公司1003萬　被捕稱已輸清光　囚6年兼遭刑事破產

網絡公司女會計文員，涉約5年竄內改公司戶口171張支票的銀碼，盜竊公司約1003萬元，被捕後稱錢已輸清光。女文員早前承認一項盜竊罪。案件（HCCC 219/2026）今（13日）在高等法院判刑。



暫委法官蔡一鳴指，被告違反誠信，辜負僱主的信任，且她持續犯案，並非單一事件，除認罪外，無其他減刑因素，判她入獄6年。有鑑於被告無力賠償，官另頒下刑事破產令。



女被告劉淑惠（38歲）早前承認一項盜竊罪，指她於2019年8月21日至2024年5月30日期間偷竊盈域網路有限公司共約1,003萬元。

女被告劉淑惠在高等法院承認盜竊罪，判囚6年。(葉志明攝)

被告獲准登入公司網上銀行的權限

案情指，被告在2005年起在涉案公司任職會計文員。因公司負責人信任被告，因此賦予她登入會計系統及網上銀行的權限，有需要時被告會準備支票予負責人簽署。基於對被告的信任，負責人並未有在簽署支票後核對數額。

負責人丈夫無法登入揭發

負責人的丈夫於2024年6月發現無法登入帳戶，向被告查問。被告承認曾修改支票銀碼以提升金額，並藉此盜取公司資產，涉款1003萬元及171張支票。案件最終報警處理，被告警誡下承認犯案，有關款項已賭錢輸光。

官斥被告濫用僱主對她的信任

官判刑時指，本案涉違反誠信，犯案時間持續5年，亦是有預謀及精心計劃，非單一事件，屬加刑因素。官斥，被告濫用僱主對她的信任，本案除了她認罪外沒有其他減刑因素，判處她入獄6年。此外，由於被告已把犯罪得益輸清光，難以賠償有關款項，官另頒下刑事破產令。

刑事破產令會即交由破產管理署跟進

法官頒下的「刑事破產令」（Criminal Bankruptcy Order），是在刑事審訊中，若受害人蒙受重大金錢損失，但被告聲稱已把贓款用光且無力賠償，法庭可援引法定權力頒布刑事破產令。此命令與一般民事破產最大的不同在於，由法庭依據刑事定罪主動頒出，案件隨即交由[破產管理署]接管跟進。破產管理署有權運用法定調查權力，追查被告名下是否有隱匿物業、轉移資產或第三方洗黑錢活動，即使被告仍在服刑，日後所有獲取之資產均受清盤監管，以盡最大努力保障受害企業的民事追索權利。