會計主任偷公司1500萬還13萬　原囚77月　官稱計錯數改判78月

會計主管涉於6年間多番假冒東主簽名，虧空公款逾1,500萬元。主管上周五在高等法院承認5項盜竊罪，暫委法官李頌然判他監禁6年5個月，並透露主管涉案時認識一名性工作者，兩人其後拍拖，他把偷取的金錢都花在女友和賭博上。李官今（28日）在高等法院再開庭，承認早前錯誤計算刑期，重新計算後，改判被告監禁6年6個月。



被告譚俊鋒，48歲。他承認5項盜竊罪，控罪指他於2017年8月至2024年2月期間，從他任職，從事派對用品的公司DSL Holding Limited盜竊多筆款項，合共約1,565.2萬元。

被告譚俊鋒高等法院原囚77月，現被改判78個月。(黃浩謙攝)

李官發現上周計算有誤今開庭改判刑

李官上周判刑時斥責，被告有預謀犯案，計劃精密。他冒簽公司東主的簽名，並訛稱偷取的款項是向供應商付款。他於6年間偷取涉款，當中涉及逾400次交易。同時，法官考慮被告被公司解僱後，主動披露犯案，並償還13萬元，因此酌量減刑，最終判囚6年5個月。李官今指早前計算刑期有誤，改判被告6年6個月。

案件編號：HCCC348/2025