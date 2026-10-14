蔡天鳳案｜一文看譚方駿首日作供　談相戀結婚　鄺球兩衝向蔡施襲

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（13日）在高等法院續審。蔡天鳳丈夫譚方駿（Chris）首度出庭作供。他戴上黑色口罩、身穿全黑西裝上庭，接受控方提問。譚方駿在庭上披露了他與蔡天鳳相戀結婚的過程、鄺港智失蹤的情況、譚家富有的因由、譚父給蔡七、八千萬投資、鄺家人與蔡天鳳在加多利山單位發生衝突，以及鄺球曾兩度衝向蔡天鳳的經過。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球否認罪名。

Abby蔡天鳳丈夫譚方駿Chris。（陳順禎攝／資料圖片）

與鄺港智屬同窗 澳洲回港後鄺失蹤、與蔡相戀成婚

譚方駿昨日接受控方外聘資深大律師郭莎樂（Charlotte Draycott）提問。他供稱，與蔡天鳳生前以夫妻名份相處，二人育有一對子女。

他憶述，他與鄺港智曾是同學，兩人在香港讀書時，鄺尚未與蔡天鳳拍拖。其後譚前往澳洲留學，假期回港期間，鄺港智透過 Facebook 聯絡他，並帶同妻子蔡天鳳與他見面。譚大約在 2013 年或 2014 年底首次遇見蔡，當時蔡是鄺港智的妻子，夫婦同住黃埔花園，蔡母張燕花則居於另一座。譚回港時亦會到鄺港智夫婦家及蔡家吃飯，眾人相處融洽。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺港智失蹤7年 曾猜測涉盜竊案

2015 年譚方駿自澳洲完成學業回港，某天突然收到消息「鄺港智唔知去咗邊度」，譚當時「完全唔知咩事」。譚向蔡打聽鄺的下落，獲悉鄺安全但不知身處何方。譚形容：「由嗰一日搵唔到佢開始，我就冇見過呢個人」，指鄺「完全消失咗」，直至 2022 年才再次重遇。

譚表示，得知鄺安全後便沒有找他，亦無再查究發生何事。其後他曾上網搜尋，發現鄺牽涉一宗涉款 600 多萬元的盜竊案，他雖曾猜測鄺失蹤與該案有關，但未有深究最終發展，亦不知對方是否已還款，最終僅從蔡口中得知鄺身在內地。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

譚稱常與蔡外出及照顧子女：久而久之就發生感情

鄺港智失蹤後，譚方駿經常與蔡天鳳外出，並幫忙照顧蔡與鄺的兩名子女，「久而久之就發生感情」，二人遂於 2015 年 12 月 8 日正式拍拖。在譚作供期間，坐在犯人欄內的鄺港智表現平靜，一直注視著他。

譚續指，與蔡交往約一個月後便同居，商量後認為「既然都啱啦，不如行落去啦」，因而決定結婚。二人婚宴開支由譚家支付，但因當時蔡與鄺港智的離婚手續尚未完成，故二人並未正式註冊。譚父為祝賀兒子成婚，將曼克頓山單位送給蔡天鳳作為新婚禮物。婚後約一個月蔡天鳳懷孕，至 2016 年 9 月「我個親生女出世」。譚指出，蔡嫁入譚家前，譚家已將她視為一份子，會給予金錢讓她投資並一同分享財富，關係良好；至於平日的衣物和手袋，則由蔡自行出資購置。

蔡天鳳（Abby）與譚方駿（Chris）的婚禮。（影片截圖）

揀加多利山因方便蔡天鳳往返

居住安排方面，蔡天鳳搬離黃埔花園後，與譚方駿、初生女兒及譚的父母同住曼克頓山單位。至於蔡與鄺港智所生的兩名子女，則居於海逸豪園單位，由兩名工人照顧。蔡天鳳每天均會前往探望，譚則視乎情況，但亦經常到該單位；譚提及在海逸豪園偶爾會見到鄺港智母親李瑞香，但未曾見過鄺父鄺球。控方問及蔡失蹤後，譚是否仍有照顧蔡與鄺所生的兩名子女，譚回答：「有，直至到今日。」

其後，譚方駿與蔡天鳳等人搬往九龍塘一間獨立屋，該獨立屋遠較曼克頓山單位昂貴。蔡與前夫的子女亦先後搬往維港·星岸及加多利山單位。譚指蔡天鳳一向「兩邊走」，由於加多利山單位鄰近九龍塘獨立屋，車程僅約 5 分鐘，因此蔡揀選該單位以便往返。

蔡天鳳（Abby Choi）與譚方駿（Chris）的婚禮 。（影片截圖）

譚仔賣盤後家境富裕 譚父疼愛蔡並打本七八千萬投資

譚方駿在控方提問下確認，其父經營「譚仔」餐廳業務成功。2018 年，譚父等人以 10 億元將生意出售予一間日資公司；公司共有 4 名股東，包括譚的父母及姑丈姑媽，每人各佔 25% 股權。控方指譚家出售「譚仔」後非常富裕，譚回應指「可以咁講」。

譚形容父親與蔡天鳳的關係極為融洽，父親對蔡亦十分慷慨，每月提供 20 萬至 30 萬元生活費，用作二人生活、子女學費與補習費以及旅行開支，全由蔡一人打理。此外，譚父亦會提供資金予蔡投資，「大筆嘅數目係會俾佢嘅，以我所知，應該畀過佢（蔡天鳳）7,000萬至8,000萬元左右」。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑（右）。(網上圖片)

加多利山爆發衝突 鄺球粗言辱罵「生仔機器」

譚方駿透露，蔡以譚父提供的款項購入加多利山單位。直至 2022 年 6、7 月左右在加多利山發生一場「小插曲」，他才首次得知該單位是由蔡天鳳出資購買。

他憶述，當時蔡與前夫所生的女兒發燒，他陪同蔡到加多利山探望。蔡天鳳、鄺港智及李瑞香在房內商討女兒發燒事宜，李瑞香著鄺港智不要貼近女兒，稱：「一陣惹到你呀」。蔡聞言極為不滿，情緒激動地斥責李瑞香重男輕女：「做人父母係咁㗎啦，個個仔女發燒都會去睇，驚咩惹到呀，你個仔就係仔，我個女就唔係女呀。」鄺港智當時未有作聲。

雙方口角越趨激烈，鄺球等人隨後進入房間。蔡指責李瑞香時，鄺球數次以粗言大聲辱罵蔡：「我屌X你老母臭X，鬧我老婆」，蔡亦高聲回罵。鄺球繼而怒斥：「你係啲乜嘢嚟啫，你係生仔機器咋！」，兩人繼續對罵。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

鄺球兩度衝向蔡 譚以身擋在蔡面前

譚形容爭執期間，鄺球「衝埋嚟打佢(蔡天鳯)」，兩度衝向蔡天鳳。第一次蔡「唔係完全地避開到」，被鄺球碰到上身；當鄺球第二次衝前時，譚挺身以肉身阻擋：「成個人喺佢身體面前擋住」，鄺港傑則嘗試拉開蔡及鄺球的距離。控方問鄺港傑當時是否想保護蔡，譚答「當時係」。譚在庭上即場示範鄺球衝前時的模樣，展開雙手、身體左右微微搖擺向前衝。譚擋開鄺球後，鄺球與蔡仍隔空對罵，其後鄺球便拿著袋子離開加多利山。

蔡天鳳嘆鄺家不懂感恩：愈嚟愈恐怖

譚方駿指，鄺球離開後，蔡天鳳對他說：「老公啊，我哋真係要盡快離開呢一家人啦，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩」，並在此時才向譚交代加多利山單位其實屬於她。譚指此前曾見過會所禮賓部資料寫著鄺球是業主，但他「冇深究，冇查清楚佢（蔡）用自己名定邊個名」。

蔡天鳳（Abby Choi）與譚方駿（Chris）的婚禮 。（影片截圖）

揭蔡為子女自尊營造鄺家富裕假象

被控方問及為何沒追問單位登記於鄺球名下的原因，譚解釋指自己不清楚蔡的投資方式，且蔡一直對外宣稱鄺家家境不俗。譚在庭上坦言：「但係我知道呢個係假象。我而家知道係假象，佢（蔡）一路營造緊出嚟。」

譚續指，譚家家境優渥，蔡再嫁入譚家，擔心她與鄺港智所生的子女在財政上與譚家子女有分別，會「冇咁矜貴」及被比下去，因此「包裝」鄺家，營造鄺家家境不錯的錯覺給譚家看，「令到我哋覺得佢哋（鄺家）都唔需要靠人、唔需要乜嘢，佢哋都搞得掂自己，呢個錯覺」、「好似佢哋（鄺家）過得唔錯咁」，好讓四名子女擁有平等地位，「直到後期打交呢件事」。

控方追問究竟是誰供養鄺家，譚表示曾有猜測但並不肯定，只透露從未見過鄺家的人工作，直言蔡營造假象，惟「佢哋（鄺家）冇實質擁有過任何嘅樓啊，冇出過錢畀屋企嘅嘢呀，呢啲係我見到嘅嘢。」

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

透露鄺球授權書「簽咗2次先簽到」

控方亦問及出售加多利山單位的商討經過，是否為遷就蔡與前夫所生的女兒上學，譚與蔡向鄺家討論有意出售加多利山單位，並安排子女及同住的李瑞香等人搬至屯門。譚回應稱，商討過程一般由他先與蔡商量，再由蔡向鄺家提出，但不包括鄺球在內。蔡與鄺家曾多次商討，甚至曾前往屯門實地「睇樓」。

控方詢問譚有否親耳聽到蔡與鄺家討論賣樓及搬屋，譚指蔡在大家面前不會提起，只會私下告知他，「我見到佢（蔡天鳳）嬲，唔知道關唔關事」。譚最後確認，作為登記業主的鄺球最終簽下了賣樓授權書，但透露箇中波折：「我知道呢份嘢簽咗2次先簽到。」

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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蔡母作供一文看清