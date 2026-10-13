蔡天鳳案｜一文看蔡母第5日作供　被淋油否認欠債　親解一身行頭

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），在高等法院續審，張燕花昨日（12日）第5日作供，並接受辯方盤問及控方覆問。辯方提出多項質疑，包括鄺港智願意出售加多利山物業，更曾帶鄺球上律師樓；鄺港智生意有成，曾在澳門任賭博中介，有給錢張燕花；張燕花愛打麻將欠下賭債，故蔡天鳳按樓還債。張燕花在庭上逐點反駁。庭上亦披露張燕花的私家車今年被人淋紅油的細節，以及張身光頸靚，其「行頭」的來源。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

駁斥鄺港智生意成功：佢乜嘢新鮮蘿蔔皮

代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew J. Raffell）盤問時指，張燕花不知道鄺港智在內地做生意成功及是否賺錢。張燕花對此堅決否認，直言：「根本係廢話，我都上去大陸，佢乜都冇做，攞啲錢使。」辯方質疑蔡天鳳似乎不像張所指那麼懂得做生意，張亦不清楚蔡和鄺做生意的細節，張即時反駁：「佢（鄺港智）乜嘢新鮮蘿蔔皮，唔好再吹啦」，強調鄺港智的資金全數來自蔡天鳳。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

收鄺港智 37 萬元 張稱是賣車錢

辯方引述語音訊息中提及的 37 萬多元，指該筆款項是鄺港智給予張燕花還賭債。張燕花隨即回應：「冇冇冇冇冇……佢有錢畀我？冇可能，從來佢都冇可能幫我還錢，佢買嘅嘢都係我出錢。」張解釋，該筆金額是源於蔡天鳳在內地的車輛被出售（深圳七人車賣得 30 多萬元，海南物業賣得 300 多萬元），款項經找換店匯給蔡天鳳，「呢啲嘢冇得假」。

對於訊息顯示其中 10 萬元給予現任丈夫譚方駿（Chris），張解釋：「呢啲錢都係阿駿攞出嚟」，給予譚方駿 10 萬元後，餘下 27 萬元歸蔡天鳳所有。辯方質疑張剪裁證供以配合控方，張反駁：「冇剪裁過，千祈唔好咁樣冤枉我。」

認欠鄺港智15萬元 斥十幾萬都計冇良心

辯方續引述另一訊息，內容提及張向蔡天鳳稱：「媽今時今日欠他15萬，他在媽身上付出也大，這個媽也看見」，張解釋鄺港智曾替她買東西，但自己過往亦有買東西給他，「十幾年冇計過，呢十幾萬佢（鄺）都要計」，斥鄺「冇良心」。

蔡天鳳母親張燕花。(陳曉欣攝)

否認愛女二按代母還賭債 痛斥前女婿「畜生」

辯方盤問時指張燕花愛打麻將，蔡天鳳要為其還賭債，甚至連曼克頓山單位的二按貸款也是為了幫張還債；辯方更指鄺港智亦曾幫張還債。

張燕花聞言反應極大，激動否認：「冇呢件事！絕對冇呢件事！」並當庭怒斥鄺港智：「嘩！你 15 歲嚟我屋企，拍拖結婚生仔離婚，我當你係親生仔，你自己摸摸你良心呀，畜生！幫我還賭債你都敢講！」張重申：「冇呢啲事啊，抹黑啊！」

辯方問張是否有債務在身，張表示無債務，僅承認有時「打吓麻雀」，曾於有牌的麻雀館娛樂，「呢啲有牌，冇犯法㗎嘛，俾人娛樂㗎嘛」，每次輸贏約 10 萬、8 萬元，每星期打兩次。對辯方指其每星期輸 16 萬元，張反駁：「打麻將有輸有贏㗎嘛，點可以日日輸架。」她亦不同意辯方所指，打麻雀打至不分晝夜，指自己打麻雀時「有交帶」。

蔡母張燕花（白衣)繼續出庭作供。（陳曉欣攝）

私家車遭淋紅油 張燕花：警方查咗唔係我爭錢

就辯方展示其 AA 字頭車牌私家車遭淋紅油的照片，質疑她被追數，張表示是被冤枉，指警方調查後已拘捕疑犯，疑犯表示「唔知咩事」，證實案件與她無關：「警方查咗都唔係我爭錢，（我）俾人害嘅。」

張極力否認蔡天鳳二按曼克頓山的單位以幫張還賭債，斥：「畜生乜都屈得我！」辯方指警方查不到債主可能是因為債務來自內地或澳門，張嚴厲反駁辯方：「你做律師點可以話可能可能！」強調：「查出嚟我無爭人錢！」

辯方再引述蔡與張的訊息，張稱：「媽欠你的，這輩子都還不完……這種吃的是小事」及「有時打麻雀，打到天亮才回來，媽永遠感恩我的女」。張並強調打麻雀只是娛樂：「依家係阿女俾人害咗，同我打麻將有咩關係呢？」

辯方再指蔡天鳳和鄺港智幫張還賭債，張再否認，謂：「無！ 鄺家呢個禽獸冇可能㗎...真係惡魔呀」。

查案警員引述張稱沒拖牌友數 仍收恐嚇電話

有份調查本案的警員高恩祺作供指，他一直與張燕花保持聯絡。張的座駕於本年 2 月遭淋紅油，張曾向他傳送相片，案件其後轉交警方另一隊跟進。

高續指，張曾透露多年前與另一名常於「竹館」打麻雀的女子有金錢糾紛，兩人以往為好友，打麻雀互有輸贏，但「7 年前已經對咗數啦」，互不拖欠，惟張仍收到恐嚇電話。

第三被告鄺港智。

駁斥鄺港智開餐廳說法

辯方指，鄺在內地廣州有生意，問張是否北上過看鄺的業務？張反駁：「毛都冇！睇咩生意啫。」辯方稱鄺在廣州與人合資經營名為「Tang（藤）」的餐廳，合夥人為林美玲（音譯）。張表示曾在內地與鄺到處進食，但鄺未曾提及，而據「玲姐」所言餐廳是對方獨資。辯方稱，那是因為鄺無法在內地註冊。

辯方繼而問，張是否有帶朋友去餐廳賭錢？張承認有打麻雀賭錢，但稱去餐廳是吃飯，打麻雀只是「玩下，一次半次嘅啫」，自言賭得「好細」。

辯方又指，鄺港智在內地投資房地產，張回應指不知道。

控方其後覆問時，張稱與「玲姐」交談時，對方沒提過鄺港智，「食嘢啊乜嘢好似全部玲姐話晒事」，因此張認為鄺港智沒份投資餐廳，張並澄清，此「玲姐」非日前證供提及有意買加多利山單位的「寧姐」。控方問，那麼張有無問過鄺港智的生意？張稱「佢邊有嘢俾我睇啫，攞啲錢嚟亂使」、「佢淨係話整緊整緊，整邊度又唔講」。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

辯方質疑蔡天鳳打本投資買賣手錶

張燕花早前作供時曾指，鄺港智向蔡天鳳索取7000萬元資金投資鐘錶銷售生意，將手錶放在貴族鐘錶珠寶進行買賣。

辯方問張是否知道鄺港智和蔡天鳳是投資夥伴關係，而鄺港智在澳門有途徑代理名錶，張回應只知鄺向香港一間錶行賣錶。辯方提及兩人向「貴族鐘錶」買錶時，張稱：「知呀，就係呢間，賣乜都無錢攞」。

辯方指，蔡天鳳每次透露做生意賺很多錢，張便著蔡代為還賭債，因此蔡不再透露做生意賺錢，並聲稱「打本」予鄺港智投資後一直無回報。張否認，並指鄺港智與她吵架時，也親口承認生意沒錢賺。辯方就指，那是因為鄺港智幫蔡說話。張否認：「無，無錢攞過嚟，所以（我）想攞返啲嘢」。

辯方續指，鄺港智在鐘錶公司有一個戶口，鄺透過該戶口，兩次給予張錢，合共750萬元。張否認，「唔係佢畀我」，反問：「佢幾時有畀過一蚊我？」

蔡天鳳母親張燕花。(梁鵬威攝)

不知道鄺港智任賭博中介 斥：唔好再吹啦

辯方指鄺港智在澳門任賭博中介，從中賺取佣金。張表示完全不知情，並否認曾介紹客人給鄺，直言：「Alex （鄺港智）唔好再吹啦……一蚊都無攞過返嚟，養細路仔都未養過。」

辯方指，張根本不知道鄺港智是否有支付子女的生活費用，張否認，強調自己由 1 歲至 8 歲一手養大兩名孫兒：「無，從來都無，我1歲養到8歲(指兩名孫兒)，屋企好多食嘅嘢都係我搬去佢屋企，連李瑞香、鄺球全家電器，乜嘢都係我買畀佢哋」。

對於蔡失蹤當晚致電鄺港智一事，辯方指鄺當時責備張報警是因為鄺被通緝。張表示不知道鄺被通緝：「冇講過通緝，之前話搞掂咗……你唔好逼我呀，我真係唔知。」

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

揭鄺家恐嚇與賣樓爭拗 否認剪裁證供

辯方指鄺港智從未向蔡天鳳使用暴力或恐嚇，張表示：「之前就無」，但指 2022 年 6 月後便有發生，「後尾有……後尾成日嗌交」。

辯方指鄺港智從未反對出售加多利山單位，反而為了兩名子女，曾建議購買屯門黃金海岸或滿名山單位。張否認指：「嗌交我都聽到」，強調鄺港智及鄺家起初均反對賣樓，直至她表明「走法庭程序」、「法庭見」，他們才同意，其後鄺港智才帶鄺球去簽署授權書。對於買屯門單位的建議，張直言：「買邊度都唔輪到佢話事㗎」、「佢（鄺港智）講我真係聽唔到，有冇咁好死？」。

辯方又引述訊息，蔡天鳳形容鄺球為：「臭頭子」，又指「相信要來玩嘢㗎喇，呢個垃圾球。」兩日後，張燕花發訊指「相信會簽的」。辯方指蔡與張需依靠鄺港智遊說鄺球簽授權書，張指「我叫，Abby叫佢唔聽㗎」、「我話法庭見，咁佢咪肯囉」，稱鄺球在賣樓一事上「無權話事」，並指：「講真如果佢真係咁有誠意，我哋今日就唔使法庭見啦。」

對於辯方再質疑她剪裁證供及不知賣樓細節，張略帶激動地否認：「你千祈唔好冤枉我，咩叫剪裁啊？……你（大律師）咁耐都未睇得清楚」、「阿女同我乜都講，我點會唔知道呢？」

張另提到，蔡曾在微信語音表示，鄺球會聽鄺港智的話，例如賣海南的樓，「佢爸爸係聽佢指揮㗎」。至於鄺港智對賣加多利山的取態，張指她曾與鄺嗌交，鄺也是不願意賣，不願意配合。

被告鄺球（蔡天鳳前家翁）

辯方質疑子女問題是真正爭拗原因 張否認

辯方指出，蔡天鳳於2023年農曆新年後，未能聯絡她和鄺港智所生的子女，因此感憤怒。張稱是，稱：「玩嘢吖嘛，呢一家真係冇良心㗎」。辯方因而質疑，蔡天鳳和鄺球真正爭拗是於2023年初開始，除了賣樓的爭拗外，兩人亦為該些子女(即鄺球的孫兒)問題口角，張庭上否認，指自出售海南的單位起便起爭拗，至後期「全家教(孫兒)話唔使聽媽咪講嘢，話媽咪神經病」。

辯方指，蔡天鳳發現鄺球帶兩名孫兒見鄺球的女友，令蔡更為憤怒，張回應指不知道，但指蔡不讓兩名子女和鄺球接觸，「驚細路仔學壞呀」。張指，「之前爺爺前爺爺後，之前真係好好，阿女每月俾錢鄺球」。辯方再重申，因鄺球帶兩名孫兒見鄺球的女友，令蔡更為憤怒，張反駁：「我唔認同囉」。惟她同意，女兒關心子女多於金錢，哽咽謂：「阿女係最愛錫仔女，係太過愛錫啲細路仔先去到咁」。

蔡天鳳（Abby Choi）與譚仔太子爺、現任伴侶譚方駿Chris的婚禮。（影片截圖）

遺產承辦、個人行頭與珠寶價值

控方展開覆問時，張燕花確認她與譚方駿為蔡天鳳遺產的共同承辦人。蔡天鳳持有的曼克頓山單位已於去年以 3,800 萬元出售，償還花旗銀行按揭後，餘款用作與譚方駿投資；兩個車位則分別以 240 萬元及 120 萬元售出。

至於她上庭行頭與首飾，張表示丈夫每月最少給她幾十萬元，她會花錢買衣服及幫人。回應辯方質疑其行頭，張舉起當日攜帶的手袋表示價值約 5 萬元；而上週攜帶的 Hermès Birkin 手袋則是經鄺港智幫忙購買、由張自己出資十多萬元。至於身上的手鈪、耳環及鑽石頸鏈，均為 20 至 30 年前購買的真貨（手鈪及鑽石頸鏈約值 20 至 30 萬元，耳環十多萬元，戒指有 4 卡）；鑲有鑽石和寶石的手錶則為蔡天鳳所送，張感嘆：「個女送嘢，真假都開心囉。」

辯方控方問報失蹤及尋獲遺體時情況

蔡天鳳失蹤當天，張燕花在警署報失蹤時，致電知會鄺港智已報警，卻被其責備。辯方指鄺港智責罵張燕花，是因為他當時被通緝。張稱不知道通緝一事：「之前話搞掂咗」。辯方續指，張知道雖然律師「搞掂咗」，但鄺仍然遭警方通緝，張庭上回應：「你唔好逼我呀，我真係唔知」。

控方資深大律師郭莎樂覆問張燕花，她交代在案發後從新聞報道中得知女兒身故。她獲警方告知女兒遺體情況時，自己「個人個腦都空晒喇」，指翌日錄口供時「食唔落，瞓唔著」，難以形容自己的狀況。她堅稱沒有警員教導如何錄口供。控方提到其口供有遺漏，例如張燕花庭上作供時提及鄺港傑曾指蔡天鳳偕友人外出喝酒消遣，但口供紙上沒有，張燕花指「我相信香港警方查案」。

▼控辯雙方律師▼

▼張燕花連日出庭作供▼

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▼三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智▼

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▼蔡天鳳▼

+ 2

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問

蔡母作供