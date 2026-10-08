蔡天鳳案｜一文看清蔡母第3日作供　曝鄺港傑擦鞋獲200萬賣雞蛋仔

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），繼續在高等法院審訊。蔡天鳳母親張燕花昨日（7日）第三日出庭作供，繼續接受辯方大律師盤問。盤問內容涵蓋出售加多利山單位的爭拗、蔡天鳳斥資逾200萬元助鄺港傑經營雞蛋仔生意、改聘鄺港傑為司機的內情，以及質疑張燕花早前錄取的口供與庭上作供有所出入，張燕花對此逐點解釋。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

澄清黃埔花園業權 遭辯方質疑虛構說法

代表鄺港傑的辯方大律師 Trevor Beel 前日（6日）盤問張燕花時質疑，若為了避稅，為何加多利山單位不登記在張的名下。張當時稱自己與丈夫蔡楚生聯名持有黃埔花園物業。法庭昨日（7日）為處理該證供而暫時休庭，延至中午12時再開庭處理。

辯方繼續就黃埔花園業權一事盤問張燕花。張指出，警員前晚透過微信向她查詢該單位地址，她以訊息回覆稱，前日作供時因感到生氣，加上是多年前居於黃埔花園，故一時講錯，該單位其實是由丈夫持有。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）10月7日作供指，自己講錯與丈夫聯名持有黃埔花園物業，該單位僅丈夫持有，出售後錢歸張燕花。（陳曉欣攝）

辯方續問為何前晚會想起自己講錯。張解釋，因被問及黃埔花園地址，她翻看賣樓的紀錄，才發現自己並非業主，丈夫才是。辯方指出該單位於2019年出售，成交價為1,250萬元。張表示只記得成交價約為1,000多萬元，忘記了確實價錢，並指丈夫已把售樓得益給予她。

根據張燕花於2023年案發後錄取的口供，她曾解釋加多利山單位的登記業主為鄺球，是因為她和蔡天鳳當時皆持有物業，辯方就此說法提出質疑。張強調因事隔一段時間，錄口供時已不記得是否持有黃埔花園單位。辯方再問為何要由鄺球任登記業主，張解釋指鄺球當時沒有工作，「方便走嚟走去，大陸都係咁」。

辯方指出，張燕花一直與警員（尤其是一名高姓警員）保持聯絡，從對話紀錄可見，張從未透露自己在港持有物業。張在庭上確認，並承認自己在港確無物業。

辯方續問，張昨晚看過甚麼文件，才發現自己不是黃埔花園單位的業主。張回應是翻看手機內的紀錄。在辯方要求下，張交出手機供其檢視。辯方閱後再提質疑，指手機紀錄只顯示地址，無提及業權誰屬，質問張是否看到地址便想起自己不是業主，張稱是。辯方隨即質疑張是一邊作供、一邊虛構說法，張對此否認。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

再論賣樓風波與7,000萬「打本」去向

張燕花在過去兩日作供時多次指出，鄺球拒絕交還加多利山單位，女兒曾稱被鄺球襲擊，張致電鄺球時亦遭恐嚇「我殺咗你全家」。辯方昨日繼續就出售加多利山單位一事進行盤問，並問及鄺球當時的反應。張回應指，鄺球當時不同意，並且「講咗話要打、殺死你，成日講呢句」。辯方指出，鄺球在第一次討論賣樓時態度並非兇惡，亦沒有試圖襲擊蔡；張回應稱「第一次無打」，但指「佢（鄺球）惡㗎，佢成日都惡」。

張早前的供詞披露，2022年6月獲蔡告知打算安排與鄺港智所生的女兒轉校到屯門，欲出售加多利山單位，再安排與鄺港智所生的子女及鄺家等人搬入屯門單位。張昨日進一步披露，她和蔡曾於2022年約4、5月到屯門參觀樓價約2,000萬元的單位。辯方質疑蔡和鄺家是在2022年7月才第一次商量賣樓，張表示不同意，指女兒告知是同年6月發生。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

蔡天鳳有財力不賣樓下買屯門屋 蔡母：當時因與鄺家爭拗而想收樓

辯方繼續質疑，蔡有足夠財力在不出售加多利山單位的情況下，直接購買屯門單位。張同意女兒有此財力，但指蔡當時已和鄺家發生爭拗，「發現呢家人唔好、想收番啲嘢」。張補充，就連蔡出資、由鄺球掛名的海南物業，鄺球和鄺港智起初亦不願出售。

此外，張早前的供詞曾提到，鄺港智於2015年移居內地後無工作或積蓄，後來提及經營炒賣鐘錶生意，獲蔡天鳳及其現任伴侶譚方駿「打本」斥資 7,000 萬元。張昨作供時稱，自己曾應女兒要求到內地查看鄺如何使用該筆款項，發現「啲錢唔知使喺邊度」，蔡因此失去對鄺的信任。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

前大伯鄺港傑獲打本200萬營商及轉任司機內情

張燕花作供時提及，因鄺港傑曾向蔡稱「無嘢做，搵唔到嘢做」，又「擦鞋」、「甜言蜜語」和「扮可憐」，蔡曾出資200多萬元讓他經營雞蛋仔生意。被問及為何選擇雞蛋仔生意，張解釋因鄺港傑聲稱熟悉該行業。此外，因鄺港傑表示「無嘢做，無錢用」，蔡亦有借錢予對方，而該些款項與雞蛋仔生意無關。

辯方則指出，該生意是蔡天鳳而非鄺港傑開設，並指因蔡與鄺港智所生的子女喜歡雞蛋仔，蔡才決定經營，但她不視為主要生意業務。張在庭上表示不同意；當辯方指她只是把生意視為興趣、並非認真看待時，張回應這可能是其中一個原因，但同時蔡亦是為了幫助鄺港傑。

張燕花：鄺港傑「日日在我屋企食飯」

辯方又指，蔡就雞蛋仔生意僅出資80萬元，張回應指女兒透露出資逾200萬元。辯方繼而指，因當時正值疫情加上防疫限制，生意未有盈利。張指該店最終因虧損結業，並指鄺港傑當時「日日在我屋企食飯」，她遂問對方為何不上班，鄺回應：「執咗啦」。

張燕花指，前家姑李瑞香告訴蔡天鳳前司機「阿信」全家要去旅行，「到時再返嚟做」，其後阿信被辭退。但此說法是她透過「阿信同我司機講」得知。（廖雁雄攝）

蔡天鳳曾稱鄺港傑揸車快返工遲到 認為不適合做司機

關於聘用司機一事，張曾作供指前家姑李瑞香在2022年11月起，指控蔡天鳳的司機「阿信」盜竊，並遊說蔡將其解僱及改聘鄺港傑。最終蔡讓鄺港傑試工，並於2023年1月正式起用。

辯方問及「阿信」是自行辭職抑或被辭退。張回應指，李瑞香告訴阿信全家要去旅行，「到時再返嚟做」，其後阿信被辭退。她補充，自己是透過「阿信同我司機講」才得知此事。辯方則指出，阿信是在2022年11月中自行辭職，蔡因此着鄺港傑暫任司機。張在庭上強調阿信是被辭退，又指蔡曾另聘其他司機，但因該司機不適合而被辭退。

辯方又問及蔡是否曾要求鄺港傑任司機3個月。張表示不同意，指是鄺港傑自己想做司機，並指女兒認為鄺港傑並不適合。女兒曾抱怨鄺港傑「揸得好快，返工成日遲到，細路仔返學成日遲到」，並舉例指開車到學校的車程原本需要一小時，但鄺港傑駕駛半小時便到達，形容情況「好危險」。

蔡天鳳母親張燕花。(梁鵬威攝)

辯方質疑失蹤當晚的口供與庭上作供存差異

張燕花日前供稱，在蔡天鳳失蹤後曾致電鄺港傑查問去向，她指鄺港傑當時回覆稱蔡約了他人飲酒，並着張不要擔心，指蔡可能只是飲醉，翌日便會回家。

惟辯方指出，張於2023年錄取口供時，未有提及鄺港傑稱蔡飲醉酒的說法，並在庭上讀出該份口供。口供內容提及，張致電鄺港傑時對方回覆：「（蔡天鳳）在大埔商場落咗車，一路用海南話講電話，發脾氣，好嬲，我只係揸車，點知佢去邊」。張於當晚10時許報案後再致電鄺港傑，對方稱：「唔好再打嚟，我要瞓覺」。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）指錄口供時太傷心，沒講到太多事情，故沒提及鄺港傑講述蔡飲醉酒的說法。（陳曉欣攝）

錄取口供時太傷心 「好多嘢唔記得」

張在庭上解釋，她錄取口供時因太傷心，沒有講述太多事情，當時「好多嘢唔記得」，但之後逐漸回想起來。辯方指鄺港傑從未表示蔡飲醉酒，張否認。辯方追問事發至今已3年多，為何一直沒有想起此事，張回應稱當時需照顧蔡天鳳的兩名子女，一直非常忙碌。她強調，自己當時感到奇怪，才致電鄺港智質問：「你同你爸爸收埋我個囡在邊度？」

辯方再指出，張於錄取的8份口供中，均沒有提及鄺港傑講述蔡飲醉酒的說法，原因正是鄺港傑從無此表述。張在庭上對此表示不同意。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

開案陳詞