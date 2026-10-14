蔡天鳳案｜坐鄺港傑車接警電話促即離開　譚方駿稱：危機感湧上嚟

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿今（14日）在高等法院繼續作供，並講述在蔡天鳳失聯後，他嘗試尋找蔡的經歷。



譚方駿稱，他向鄺家追問蔡下落時，他們全都表現得並不擔心，譚稱有諗過：「唔會都係你哋一家做㗎嘛。」譚又指他有問鄺港智蔡最後下車位置，鄺卻說不出確實地點，至蔡失聯第三天，他與警方著鄺駕車到大埔指示位置，之後譚乘鄺的車離開，途中卻收到一名女警電話，女警稱警方懷疑蔡失蹤與鄺家有關，包括：「你隔離嗰個鄺港傑。」女警並叫譚立即離開。譚形容當刻：「危機感湧上嚟。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

譚方駿稱鄺港傑(右)只稱蔡天鳳(左)在大埔一帶下車，卻沒有道出確實位置。(網上圖片)

譚方駿稱收到女警電話時，女警指嫌疑人包括坐在他身旁，正在駕車的鄺港傑。（方承恩攝）

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

鄺港傑指蔡在大埔中心一帶落車

譚方駿繼續作供時提到，2023年2月21 日蔡天鳳失蹤當天，他曾致電鄺港傑問蔡身處什麼地方，鄺港傑回覆不知道，但指蔡在大埔中心一帶落車。譚便問，蔡當日原本需要接女兒放學，鄺港傑便稱他當時著鄺母李瑞香去接蔡的女兒放學。

譚稱有諗過：唔會都係你地一家做㗎嘛

譚稱他當晚除了與李瑞香對話，亦有和鄺港智和鄺港傑對話。他向各人查問蔡的行蹤後，覺得鄺家表現平淡，並均表示不知道蔡的行蹤。譚指當時鄺家的人對於蔡失蹤一事：「完全唔似擔心。」他感到有點驚訝，覺得：「點解好似唔係好著緊嘅？我當時唔會諗都係你哋一家做㗎嘛。」譚稱他當天晚上亦有開車尋找蔡，但一無所獲。

蔡母亦曾嘗試致電鄺球問蔡行蹤

譚續指，當天晚上和友人食飯後返回九龍塘獨立屋單位，但不見蔡。他致電蔡母張燕花，蔡母亦表示不知道蔡的行蹤。譚提議下，兩人便往報警。他指蔡母在警署時亦有致電鄺港智和鄺港傑。她和鄺港智通話後，便稱：「你仆街呀，你先仆街呀....我個女唔見咗，而家嚟報警好正常啫。」譚指蔡母當時亦嘗試致電鄺球，查問蔡天鳳的行蹤。

鄺港傑未有道出蔡下車位置

譚指翌日(22日)下午3時許，他透過語音訊息和鄺港傑聯絡，查問蔡天鳳的落車位置，鄺港傑回覆：「可能兜去附近先記得....我淨係記得好多商場，大埔好多商場...佢話所以話擺低咗佢啦，搞掂咗。」 譚指鄺港傑提及蔡下車的位置，指是「大埔中心呢啲位」，但從無道出確實位置。他聽罷感到懷疑，認為鄺港傑「帶緊佢遊花園」。

坐副駕座突收女警電話

至2月23日，即蔡失蹤踏入第三天，譚與鄺港傑和警員一同前往大埔，鄺港傑嘗試展示蔡落車的位置。譚之後乘搭鄺港傑駕駛的七人車離開大埔，並準備往接子女放學。譚稱他當時坐在副駕位置。車輛駛至馬場時，他收到一名女警電話。女警當時的說話：「我哋依家極度懷疑，鄺家一家人，包括坐你隔離嘅鄺港傑……」譚稱madam當時問他有無方法令鄺返回大埔之前的位置，及：「即刻離開佢(鄺港傑)。」

譚指他隨即向鄺港傑表示警方需要其返回現場協助。鄺港傑遂乘搭Uber返回大埔，譚則駕駛該七人車往接子女放學。

譚認收到女警電話危機感湧上嚟

譚在鄺港傑的代表大律師Trevor Beel時盤問指，譚稱收到女警電話時：「我嘅危機感湧上嚟，唔係身邊嘅人就會無事，原來有啲咁嘅事發生緊，原來佢哋係疑犯。」譚回想他們之間的對話，認為鄺港傑是：「引我去第二個位.....呃梗我、瞞梗我。」

法官見譚情緒不穩休庭

此外，譚回答大律師的提問時，法官提醒他只需回答提問，不用講及其他事情。法官亦指，看到譚情緒不穩，問他是否需要休息，譚表示需要，法庭遂休庭，讓譚下午才繼續作供。

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譚方駿證供