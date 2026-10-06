蔡天鳳案｜一文看清蔡母首日作供　談愛女財富來源　兩家破裂緣由

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025）於高等法院展開審訊。控方首名證人、蔡天鳳的母親張燕花昨日（10月5日）開始出庭作供。張燕花在庭上詳細交代其家庭背景、女兒的財富來源、與前夫鄺港智相識及分手的經過，以及蔡天鳳提出出售加多利山物業時鄺家的態度等細節。



【蔡天鳳案・專頁】

本案三名被告依次為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人同被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21日至23日期間阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官向陪審團透露，三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑及鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

張燕花交代家庭背景 第二任丈夫月寄逾百萬家用

張燕花作供時透露，自己歷經兩段婚姻，蔡天鳳為她與第一任丈夫所生，兩人其後離婚。蔡天鳳約3歲時，張燕花結識現任丈夫蔡楚生（譯音）。當時蔡楚生經營三間酒樓，能提供她們母女舒適生活；蔡天鳳與繼父關係融洽，並改隨繼父姓氏。張燕花其後再誕下兩名女兒，一家關係密切。蔡楚生結束酒樓生意後返回海南經商，每月均寄過百萬元家用供養妻女。

蔡天鳳母親張燕花(右)指女被告李瑞香湊孫要收人工，其女每月以現金付李5至40元不等。(朱棨新攝)

蔡天鳳鄺港智18歲同居後懷孕 蔡父母供養一家

蔡天鳳中學就讀弘爵國際學校，期間結識鄺港智。15歲時，蔡天鳳首次帶鄺港智以「同學」身分回家吃飯，兩人17歲開始拍拖，18歲時鄺港智搬入蔡家同住。蔡天鳳其後懷孕，曾憂心表示：「死啦，仲返緊學，點算。」

張燕花指，當時鄺港智稱深愛蔡天鳳，她考慮到兩人相愛，遂願意承擔供養外孫的責任。蔡天鳳先後為鄺港智誕下兩名子女，其後搬至張燕花住處對面的單位並聘請傭工。張燕花直指鄺港智一直無業，其一家開支全由張與現任丈夫承擔，而鄺球一家則「奶粉一罐佢哋都冇買過」。

被告鄺港智（蔡天鳳前夫）

張燕花指鄺球曾駕駛的士 無人提及曾任警長

關於鄺家的背景，張燕花指鄺球曾駕駛的士，前家姑李瑞香及兄長鄺港傑則無業；被問及鄺球是否曾任警長，張表示無人提及。鄺球夫婦間中會探望孫兒，張形容他們「探到好匆忙，睇下就走人」。此外，鄺港智曾自稱住九龍塘，但張從未到訪，不清楚住宅類型。談及鄺家經濟狀況，張直言：「梗係無錢啦……一蚊錢都冇畀過自己個孫。」

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

蔡天鳳投資有道 與鄺分手後維持良好聯繫

2014年底蔡天鳳誕下第二胎，張燕花曾目睹兩人常為「冇畀錢」或「唔睇細路仔」爭執，兩人最終於2015年分手。被問到是否知悉鄺港智涉600萬元盜竊案，張表示直至警方押解鄺回家時才獲悉，當時她曾稱「有無搞錯。」因為她從未見過該筆款項；她最初不知鄺需於2015年11月上庭，僅聽鄺聲稱案件「搞掂咗」。

分手初期，蔡天鳳雖未能完全放下分歧，但因為「再見亦是朋友」，故保持聯絡。鄺港智自2015年起移居內地，兩家會北上探望，張亦曾帶孫兒前往內地見父親。

前家姑李瑞香。（廖雁雄攝／資料圖片）

鄺家旅行酒店由蔡家支付 張：從未食過鄺家一餐飯

張燕花續稱，蔡家與鄺家一直維持良好關係，經常一同吃飯。鄺家亦曾到張的海南家鄉旅遊，僅支付機票費用。他們或入住張在當地的別墅，前往海口則居於酒店，而酒店住宿費用由蔡天鳳承擔。飲食方面，張指鄺家「食嗰啲從來未試過（畀）」，並強調：「咁多年從來未食過佢鄺球一家一餐飯，飲茶都冇。」張形容蔡家對鄺家態度是「有求必應，幫佢哋多」，鄺球在被告席聽畢冷笑。

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

蔡獲譚家贈逾3億資產 兩豪宅亦由譚家出資

張燕花在作供時亦透露女兒財富來源。張指，蔡天鳳完成中學後曾於香港大學進修金融課程。求學期間雖賺錢不多，但獲繼父累計給予逾1000萬元資金投資，收益全由蔡自行處理不用還款。張形容蔡天鳳頭腦聰明且善於理財，投資股票獲利不少，同時涉足名錶及手袋拍賣，並參與時裝與媒體活動，從事類似模特兒的工作。

2015年底，蔡天鳳與譚方駿拍拖，並於2016年擺酒。由於蔡未與鄺辦妥離婚手續，蔡和譚沒有正式註冊結婚，但與夫婦無異。蔡獲譚家寵愛，譚父曾贈送單位，蔡曾透露價值達4,200萬元，譚父亦提供資金投資，蔡天鳳累計獲譚家給予逾3億元財富，她的戶口則有約1億元。

2019年，蔡天鳳買入加多利山單位，供她與鄺港智所生的兩名子女居住。蔡天鳳曾向張透露，單位標價7200萬元，實質樓價為6800萬元。買該單位的資金來自譚家，譚父對此不知情。

鄺氏三父子。

加多利山單位早商量供子女住 鄺球「要打要殺」拒賣樓

單位登記業主為鄺球，張解釋「當時同鄺家商量好，買俾細路仔住。」同時蔡天鳳已手持物業，若以她名義再購入加多利山，需支付900萬多元的稅項。鄺球當時承諾，若有需要會配合，交出單位。

張燕花直言沒可能將物業贈予鄺家，稱鄺家「全家都係食我哋」。她強調，鄺家未有就購入該單位支付任何款項，重申：「(鄺家)一樽奶粉都冇，一餐飯都冇，全家都係Abby(蔡天鳳)幫，個個都畀過錢幫過。」、「咁多年從來未食過佢鄺球一家一餐飯，飲茶都冇。」

其後，蔡天鳳打算安排子女轉往屯門就讀，計劃賣掉加多利山單位，卻遭鄺家反對。雙方爆發爭執，張親自致電鄺家，但鄺球「要打要殺」，不肯交樓。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

鄺港智索款逾7,000萬做生意 前家姑遊說改聘鄺港傑作司機

張燕花進一步透露，鄺港智居於內地期間，因無工作收入及無錢，她曾同意女兒給予信用卡供其使用。其後鄺港智聲稱經營炒賣鐘錶生意，獲蔡天鳳及譚方駿「打本」。三人簽紙訂明利潤的一半給予蔡、鄺兩人的長子，一半用作生活費，惟張燕花指鄺港智先後索款逾7,000萬元，結果卻是「幾年都冇賺到，生活費一蚊都冇賺返嚟」，張並慨嘆：「錢就阿女出，但最終連本都冇埋」。2022年6月，鄺港智回港後再向蔡索款被拒，更被要求交還全部資金，張形容鄺索款不遂很生氣。

此外，前家姑李瑞香曾向蔡天鳳指控其私人司機涉嫌偷竊，經李瑞香不斷遊說後，蔡天鳳最終改聘鄺港傑接任。

龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

控辯雙方同意案情：鄺球18次到訪龍尾村單位

控方資深大律師郭莎樂亦於庭上讀出控辯雙方的同意案情。閉路電視紀錄顯示，自2023年2月2日地產經紀陪同鄺球首次前往大埔龍尾村涉案單位「睇樓」起，至2月21日案發當日，鄺球先後18次進出該單位，期間曾於屋內量度空間尺寸。

紀錄顯示，鄺球的18次造訪中有5次由長子鄺港傑同行；而鄺港智則唯一一次、於2月21日案發當日（即蔡天鳳懷疑遇害當日）下午3時許現身。同意案情同時確認，警方事後於龍尾村單位的兩個湯煲內發現死者頭顱等，大煲有蔡的頭部及其他組織，細煲有5塊肉和3撮頭髮，全部浸在液體內，並且有紅蘿蔔及青蘿蔔。毒理化驗證實殘肢未檢出安眠藥或毒品成分，亦無中毒跡象。

此外，鄺港傑和鄺球均沒有刑事定罪紀錄；鄺港智則於2013年6月至2015年1月，涉嫌遊說6名在網上認識的人士購買金飾投資，其後偷取他們的金飾總約629萬元。他原定於2015年11月受審，但未有依期歸押。他一直潛逃，至2023年2月25日被捕。鄺港智於2024年6月承認控罪，被判囚3年6個月。該案的事主於2019年已獲得賠償。