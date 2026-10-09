蔡天鳳案｜一文看清蔡母第4日作供　形容鄺港智由半個仔變畜生

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），繼續在高等法院審訊。蔡天鳳母親張燕花昨日（8日）第四日出庭作供，分別由代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）及代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）進行盤問，內容圍繞蔡家及譚家的財政背景、蔡天鳳的資產與遺產狀況、加多利山單位的避稅與掛名協議、蔡天鳳現任丈夫譚方駿（Chris）於澳門賭博欠債的經過，以及前夫鄺港智對張燕花的態度。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

張燕花丈夫每月百萬生活費 經兌換店匯款到港

代表鄺球的大律師戴奧偉（Oliver Davies）首先問及蔡家的家庭財政狀況。張燕花作供時透露，她於2010至2019年間居住於黃埔花園某單位，單位由其丈夫蔡楚生全數付清樓價購入，沒有向銀行申請按揭。就她日前供稱丈夫每月給予約100萬元生活費，張燕花今日透露，丈夫是透過兌換店匯款給她，她再去提取現金。

家庭開支大 月花50萬元 形容丈夫「唔係好有錢」

張燕花在庭上指，家庭每月開支龐大，包括聘請傭工、廚師及子女學費等，每月洗費需要50萬元，加上自身兄弟姊妹多亦需照顧。她形容丈夫「唔係好有錢，每個月有一百幾十萬咁」，而給予生活費後自己有時亦有餘款。她又指丈夫愛惜蔡天鳳，視如己出，每次返港都會給予蔡幾十萬元；而當時她亦要花費不少買東西給前女婿鄺港智，直言：「佢都無錢，乜嘢都係叫我買……當時佢係我女婿，孫都幫佢養」。

辯方質疑丈夫生意失敗欠債 張燕花：賺幾多錢要話俾你聽咩？

辯方隨後出示黃埔物業的土地查冊紀錄，顯示該單位於2010年6月以625萬元買入，至2019年11月以1,228萬元出售，但紀錄顯示單位曾多次進行按揭。辯方質疑單位並非全數付清樓價，張燕花回應指該些文件由其丈夫簽署，並就2012年的按揭解釋指：「佢（丈夫）要周轉做生意，都正常啫」，強調借貸是為了支付一家開支。

辯方質疑張的丈夫並非成功的生意人、甚至生意失敗且欠債，張燕花反駁：「唔好咁抹黑我」，指認識丈夫時對方經營酒樓，每月盈利達兩、三百萬元，其海南生意亦有盈利，並質問辯方：「賺幾多錢要話俾你聽咩？」。辯方指蔡楚生欠債越來越多，張燕花反問是指其現任丈夫蔡楚生還是首任丈夫，澄清是蔡後即堅決否認，表示：「邊個？從來好多人爭佢錢就有，無爭人錢，佢人品好好㗎，好爸爸」。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）10月8日作供，否認丈夫蔡楚生經常欠債，「從來好多人爭佢錢就有，無爭人錢，佢人品好好㗎，好爸爸」。（陳曉欣攝）

蔡母指譚家給女兒3億元 辯方質疑僅8000萬元

辯方繼而問及現任丈夫譚方駿一家給予蔡天鳳的資產。就張燕花日前供稱譚家曾合共給予蔡約3億元，張今日補充曾親眼看過相關支票，金額分別為4,000多萬及1,000多萬元，「我見就係成億，有時現金」，同時蔡獲贈加多利山單位。辯方指出，譚家多年間給予蔡的款項應為8,000多萬元，且自2020年起已沒有再給予大額款項。張表示不知道此事，但指「譚家好好」，每月均有給予蔡款項，譚父譚母更視蔡如「寶貝一樣」。

辯方又指蔡天鳳只收過譚家約8,000萬元及曼克頓山單位，張亦直言：「唔止咁多囉，阿女話俾我聽就絕對唔止咁多囉」。

辯方質疑蔡月入少於一萬元 張燕花否認

辯方指蔡任模特兒和網紅的收入少於每月1萬元，且其星展銀行戶口紀錄顯示2019年1月前每月收入少於25萬元，大部分來自丈夫的飲食業生意。張燕花回應指女兒未曾透露具體收入金額，但強調不可能少於1萬元，指：「佢話個個都好愛錫佢，好多嘢俾佢做」，據她所知女兒收入「唔係咁少」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

蔡天鳳銀行戶口加股票 共值約1200萬元

蔡天鳳去世後張燕花為遺產管理人之一。辯方引述文件指，蔡於星展銀行戶口存款少於350萬元、花旗銀行戶口約200多萬元、渣打銀行戶口少於100萬元。蔡持有「粉紅佳人（集團）有限公司」及「Bear Bear Snack Limited」兩間公司股份（分別持有1股和1萬股），兩者皆不值錢；股票方面，持有3,600股滙豐銀行（約20萬元）、8.25萬股電能實業（約500萬元）及16.4萬股中國儒意（約35萬元）。

對於辯方質疑蔡天鳳的戶口資產顯示其未有足夠資金購入價值2,000萬元的屯門單位，張燕花表示不同意，指女兒去世前曾表示要給她500萬元。辯方指蔡未有向她道出實情，張反駁：「佢無講過大話」，並指「（蔡天鳳）啲錢俾人呃哂」。

蔡天鳳曾二按曼克頓山單位

蔡持有曼克頓山單位及兩個車位。辯方指曼克頓山單位涉及1,040萬元按揭，蔡並曾向靄華押業申請二按貸款400萬元（於7個月後償還）。張表示不知女兒為何申請按揭，感嘆：「佢都攞咗咁多錢畀佢哋……好多錢畀嗰家人。」此外，蔡亦替4名子女各買一份保險，並替張母購買兩份保險。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

張燕花形容鄺球為「老狐狸」

張燕花供稱，蔡天鳳曾出資讓鄺港智從事鐘錶轉售生意，金額達2,000多萬元，但「一蚊都攞唔番」。辯方問為何蔡仍繼續給錢予鄺港智，張回覆：「佢一路話投資」，但女兒最後「睇到尾巴，要斬斷收返」，並形容「老狐狸好狡猾」，證實所指的「老狐狸」就是鄺球。

蔡天鳳出20萬元醫療費救鄺球一命

張燕花指，蔡天鳳一直向鄺球提供每月2萬元生活費，甚至曾救過鄺球一命。她指鄺球離開警隊後「就死嗰陣，冇錢睇醫生」，是蔡天鳳使用信用卡支付20萬元醫療費用，直言：「鄺球條命，都係我阿女救」、「如果唔係比錢，半個鐘就死X咗啦」。張痛斥鄺家：「唔係人嚟㗎呢班」、「佢全家享兩個孫嘅福氣，貪得無厭」。

辯方指讓鄺球掛名持有物業，鄺球本身沒有得益。張反駁：「畀佢掛名……啲嘢在佢手，唔肯畀番。」張指鄺球日常獲發生活費「照顧佢全家」，同時鄺港智亦索取7,000萬元做生意。

加多利山物業糾葛 張燕花逐點反駁

張燕花亦解釋，蔡持有物業，由鄺球任登記業主可以節省印花稅。辯方問及為何不讓蔡母掛名，張回應：「大家商量好，佢哋投資嘅，又唔係要俾我，寫我個名做咩啫」，並強調若單位真的屬於鄺球，辯方需要提出證據。

辯方指掛名買樓可能違法，且若被揭發蔡可能要支付三倍稅額。張回應：「咁呢啲我真係唔知」，指這是蔡的決定，又指以往各人關係良好、彼此信任，並表明即使鄺球不簽授權書亦「攞唔走（加多利山單位）㗎」。

張又指，蔡稱若單位辦理「轉名」要花費幾百萬元，寧可將單位減價出售；賣車亦是相類情況：「百幾萬車，30萬就賣，就係想收返嚟」，感歎：「鄺球自己侮辱自己，乜嘢都得唔到」。張重申鄺球合資買樓是「冇可能」，並指若名車屬鄺球擁有，「咁點解我哋賣，錢又畀阿女啊？」。

關於蔡天鳳去世後，張燕花就加多利山單位向鄺球提起訴訟一事，辯方指訴訟文件從未派送予鄺球，該些令狀將會失效。張回應指此事由譚方駿聘用的律師負責，她不知情。

形容鄺家「全家都大話精」

對於辯方指鄺球並非開的士，離開警隊後於2003年至2023年間北上營商，才把海南物業登記其名下，張斷然否認指：「無可能」，指開的士是女兒告知，而鄺港智亦曾聲稱居於九龍塘，形容鄺家「全家都大話精」。

辯方又指加多利山單位一半樓價以及深圳的勞斯萊斯、七人車皆由鄺球出資，張謂：「絕對唔可能」，指勞斯萊斯是由女兒使用信用卡購買，直言：「（鄺球）飯都無得開，有錢買勞斯萊斯，6、7百萬」，又反駁：「叫佢攞出證據吖嘛，屋企個電線、裝百幾蚊wifi嗰啲都冇俾過，全家都係（蔡家）出糧俾錢㗎」，又指：「有咩證據呀？……嘩！咁同殺人有咩分別啊，買咗呢層樓畀仆街全部攞埋啦」。

張並反問：「如果樓係佢嘅，佢點解寫委託書呀。我話要報警佢就寫，如果係佢嘅，有證有據使乜寫啊？」、「你話鄺球買咁多野，嗰啲車，全部嘅錢都係阿女。你係正常人都識諗啦」。

強調鄺球曾襲擊蔡天鳳

對於辯方指鄺球從無打過蔡、亦無威脅過蔡家，張堅決反駁：「有打，有打」，指鄺談到賣樓時就「要打要殺」。辯方又稱張錄取的口供中從未提及鄺球「要打要殺」，張回應：「做阿媽，我嗰種心情，無人理解到」，指自己不想想起傷心事，「真係想快啲忘記」，並強調：「我落唔落口供唔重要，真係有打」。

蔡天鳳母親張燕花（白衣）同意，譚方駿去澳門賭輸500萬元，已由譚父還錢。（陳曉欣攝）

蔡天鳳丈夫被質疑會「豪賭」 蔡母：打麻雀玩下啫

鄺球一方盤問時，問及譚家的經濟狀況，大律師戴奧偉問張燕花是否知悉現任丈夫譚方駿（Chris）會「豪賭」。張表示那只是辯方說法，指「阿駿」有時打麻雀「都係玩下嘅啫」。

蔡天鳳丈夫澳門借錢500萬玩賭清光 譚父還債

辯方問及2021年中譚方駿與蔡天鳳前往澳門一事，張表示知道該次兩人去澳門玩和賭錢，但只是疫情期間譚去過一次「玩下」，蔡並沒有賭錢。張同意譚方駿那次在澳門借貸500萬元，並由蔡天鳳擔任擔保人。

辯方指譚方駿最後輸光所有錢，回港後不夠錢還，遭到追債，最終由譚父代為還錢。張否認指：「唔係，錯喇……你錯，事件係咁㗎」，解釋指當時賭場倒閉，他們不知道要還錢給誰，蔡天鳳因為「唔想煩」，所以想方設法找財務公司的人，最後譚父得悉兒子欠債，立即為兒子還錢。

否認譚父借鄺球警察人脈處理事件

辯方指譚父當時找了鄺球幫忙，因鄺曾任警員有人脈關係懂得處理。張表示不知道，反指是鄺球向譚父借錢。辯方再問蔡天鳳作為擔保人有無還錢，張指：「老爺話佢自己畀嘛」，並堅稱：「呢啲係千真萬確，係事實老爺畀咗……冇冇冇，老爺畀因為阿駿賭嘅，佢唔想煩阿女」。

辯方又引述蔡天鳳與張燕花的微信對話，當時蔡稱：「別人以為他爸很有錢，但係他爸就是說，阿駿已經花了很多錢了，他爸還是有一些錢，沒有幾個億還是有的」。辯方問兩人是否在討論譚家多富有，張指當時只是開玩笑，稱：「我點知（譚家）有幾多錢啫」。

大律師安華暉(Andrew Rafell)代表第三被告鄺港智。(朱棨新攝)

視鄺港智為半個仔 像「跟住個媽媽咁」

今日下午審訊由前夫鄺港智的大律師安華暉(Andrew Raffell)進行盤問，問及鄺港智與蔡天鳳的相識及離合過程。

張燕花指於2008年初見鄺港智，當時鄺是蔡的同學，會到蔡家吃飯，17歲時與蔡拍拖。即使二人離婚後蔡與鄺不復親密，二人與譚方駿仍會一起。被追問二人到最後是否仍很親密，張改口表示同意，直言當時將鄺視為「半個仔」，對他很好。

辯方指鄺港智起初不會說海南話，為了與蔡母女平等溝通而學習海南話。張表示同意，指是她教鄺說海南話，因為鄺「話佢好愛姐姐（蔡），就俾佢同佢一齊囉」。辯方指因鄺球「大男人」、霸道及喜歡「話事」，鄺港智才搬入蔡家如同「避難」。張聞言「嘩」一聲，質疑：「避難？佢咁樣擦鞋我哋全家」，指鄺「好痴我㗎，我行一步佢都跟一步」，同意辯方形容當時鄺像「跟住個媽媽咁」。

蔡天鳳母親張燕花。(梁鵬威攝)

指鄺港智為人改變 由半個仔轉畜生

辯方形容鄺港智為人溫馴、口好甜、性格被動，張燕花表示同意，指「佢一直都好，嬲尾先變咋嘛」，故她後來才稱呼鄺港智為「畜生」。張指蔡及鄺離婚後，各方為了兩名子女健康成長，依然和平共處，「3家人都係為咗細路仔健康快高長大，所以我哋真係冇計較」，即使鄺家沒錢。在法官要求下，張直接確認同意辯方所述的性格，指鄺港智「把口好甜」。

否認蔡天鳳個性強勢 蔡母：佢講道理、有愛心

辯方質疑蔡天鳳性格強勢，張否認，稱蔡會講道理，「無，佢真係好講道理，好溫和，好孝順，好有愛心㗎」。辯方指控方引用的微信對話顯示蔡有時會勃然大怒、表現強勢，張解釋蔡是「俾家人激到……忘恩負義，佢（蔡）平時好錫細路仔」。

辯方指張燕花為了迎合警方及控方的說法而剪裁證供，張對此表示否認，指：「我都就係第一次見到佢咁嬲㗎。你可以問佢身邊人，佢講嘢都唔大聲㗎」。

張又指蔡天鳳是講道理的人，並不強勢，她被人激怒才會勃然大怒。(Abby Choi IG)

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供