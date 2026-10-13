貨機墮海調查料年底完成　港府：調查間若有違法證據即交執法機構

2025年10月20日凌晨，香港國際機場發生嚴重航空貨機墮海事故，阿聯酋航空公司一架貨機降落時偏離跑道左轉墮海，意外中，一架巡邏車亦被貨機撞到後墮海，車上兩名機場保安人員不幸遇難。

民航意外調查機構今日（13日）發表意外調查的臨時聲明，指已完成主要調查工作，又指已主動加快調查，預計所有調查於今年年底完成。

運輸及物流局表示高度關注該臨時聲明，指民航意外調查機構的專業調查目的是確定事故真相以防範同類事件再發生，惟若調查過程中發現任何涉嫌違法行為的證據，將即時轉交相關執法機構跟進。



2025年10月20日，一架貨機在香港國際機場北跑道降落後，向左偏離跑道撞到一輛巡邏車，貨機與巡邏車一同墮海，車上兩名機場保安人員喪生。（資料圖片/黃學潤攝）

運輸及物流局：一直與土耳其駐香港總領事館保持緊密溝通

民航意外調查機構今日（13日）發表該宗涉及波音747-481 BDSF型貨機意外調查的臨時聲明（見另稿）。運輸及物流局之後表示，由於涉事貨機登記自土耳其，運輸及物流局一直與土耳其駐香港總領事館保持緊密溝通，就事故後續及調查協調工作互通信息，土耳其方面亦一直全力配合與協助。

運輸及物流局稱，自意外發生後，港府一直高度重視相關個案的跟進工作，而該臨時聲明是根據國際民用航空組織發布周年更新的要求，就調查進度作出的中期匯報，目的是向航空業界及公眾適時提供調查進展的最新資訊。運輸及物流局指，最終調查報告將在調查結束後發布。

2025年10月20日，民航調查機構正打撈「黑盒」及機艙話音紀錄儀，以了解事故起因。在北跑道對開海面，大批消防蛙人到場陸續下海，相信為搜索黑盒。（資料圖片/黃學潤攝）

運輸及物流局又指，意外技術分析工作複雜，部份工作須在外地由相關機構進行，民航意外調查機構亦需要與包括美國國家運輸安全委員會、波音公司、飛機部件製造商等的授權代表及其技術顧問之間進行大量協調工作，並對資料進行核實和確認，這些因素會影響調查時間表。

已要求調查機構在確保調查嚴謹專業前提下力求盡快完成調查

運輸及物流局已要求民航意外調查機構在確保調查嚴謹專業的前提下全力推進，力求盡快完成，並以今年年底前完成所有調查工作為目標，惟若調查過程中發現任何涉嫌違法行為的證據，將即時轉交相關執法機構跟進。

運輸及物流局再次對該宗意外中殉職的兩名機場保安人員致以最深切的哀悼，並對其家屬致以誠摯的慰問。事發至今，政府一直與死者家屬保持密切聯繫，並透過跨部門協調向他們提供全面及適切的支援，包括住屋及其他相關支援。