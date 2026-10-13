行會批無綫、開電視、香港電視娛樂續牌12年　普通話節目時數准增

政府宣布，行政長官會同行政會議已批准香港電視娛樂有限公司、無綫集團有限公司及有線寬頻開電視有限公司提出的本地免費電視節目服務牌照續期申請，為期12年。通訊局並批准多項放寬措施及加強規定，放寬粵語綜合頻道可播放普通話節目的時間，由每日總廣播時數的10%即2.4小時，增加至20%即4.8小時；將國民教育節目從「時事」類別中分拆成新的「國民教育」類別，並將規定每周的播放時數需由半小時增至一小時。



無綫集團有限公司。（資料圖片）

香港電視娛樂有限公司。（資料圖片）

有線寬頻開電視有限公司。（梁碧玲攝）

政府指，通訊局已全面考慮持牌機構的表現及建議、公眾意見及廣播業的最新發展。行政長官會同行政會議同意三家持牌機構續牌12年，接納牌照續期後首六年的投資承諾，並支持落實多項放寬措施。其中香港電視娛樂承諾投資22.98億元；無綫承諾投資62.3億元；有線寬頻開電視投資9.5億元。今次續牌後，三間機構的牌照有效期將延至2039至2040年屆滿。

按通訊局公布的放寬措施及加強規定，非指定語言節目方面，持牌機構獲准放寬在粵語綜合頻道播放非指定語言節目（只限普通話節目）的時間，由每日總廣播時數的10%增加至20%，即由2.4小時增至4.8小時。英語綜合頻道黃金時段播放各種非指定語言節目的上限，則從每周2.5小時放寬至12.5小時。

國民教育節目分拆成類 每周需播1小時

至於指定播放節目規定，新聞報道、時事節目、兒童節目、青年人節目、其他節目五種「指定播放節目」，每周播放總時數獲准減少25%；准許合併「兒童」及「年青人」為單一個節目類別，即「兒童及年青人」，並減少其播放時數；同時當局亦加強規定，將國民教育節目從「時事」類別中分拆成新的「國民教育」類別，並將規定每周的播放時數需由半小時增至一小時；在「其他節目」類別下增設每周一小時的「英語製作」節目播放要求，以說好香港故事。

至於本地製作及同步播放節目規定方面，本地製作節目時數要求提高10%，三家持牌機構需每周播放66至279小時的本地製作節目，但同時放寬容許以香港電台的節目作為本地製作節目。同步播放時數設上限，最多為每日總廣播時數的20%。

商經局：平衡不斷演變的廣播環境和公眾期望

商務及經濟發展局發言人指，行政長官會同行政會議決定續期免費電視牌照，加上適時更新規管要求，顯示特區政府致力營造更有利的營商環境，讓本港廣播業蓬勃發展，善用「香港品牌」的優勢，鞏固香港作為亞洲國際都會的地位。整體而言，通訊局建議的放寬措施及加強規定可在應對不斷演變的廣播環境和符合公眾期望之間取得適當平衡。