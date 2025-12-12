通訊局推廣防電騙　流動宣傳車即日起巡迴18區

通訊事務管理局周四（12月11日）展開以「電話詐騙要小心 反覆求證最安心」為主題的流動宣傳車活動，安排宣傳車由即日起至12月19日巡迴全港18區，透過展覽及遊戲，加強向市民推廣防電騙的信息。活動獲各區防電騙地區大使支持參與。



圖為2025年12月11日，通訊事務管理局展開以「電話詐騙要小心 反覆求證最安心」為主題的流動宣傳車活動，向市民推廣防電騙的信息。（政府新聞處圖片）

提醒市民應對陌生來電及短訊時保持警覺

通訊辦發言人表示，活動旨在提醒市民應對陌生來電及短訊時刻保持警覺，在任何情況下都不應向陌生來電者及短訊發送人披露個人和帳戶資料，或者轉帳金錢。同時讓公眾認識由通訊辦、電訊業界和執法機關合作實施的各項打擊電騙措施。

通訊事務總監梁仲賢同日到位於灣仔軒尼詩道的其中一個宣傳車停泊地點，向市民介紹提防電騙的資料，並派發宣傳單張和紀念品，提醒公眾對陌生來電及短訊時刻保持警覺。

2025年12月11日，通訊事務管理局展開以「電話詐騙要小心 反覆求證最安心」為主題的流動宣傳車活動，向市民推廣防電騙的信息。圖為通訊事務總監梁仲賢（中）及通訊事務管理局辦公室人員出席首日的流動宣傳車活動。（政府新聞處圖片）

通訊辦今年1月推出防電騙地區大使計劃，邀請全港18區的區議員和其辦事處人員成為防電騙地區大使，共獲得超過150個區議員辦事處支持。自計劃實施以來，通訊辦一直積極與防電騙地區大使合作，透過不同活動，包括路演、社區講座及學校講座等，推廣防電騙信息。