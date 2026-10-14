匡智會助理5姦智障女院友　官斥毫無悔意極可鄙　囚13年

匡智會前男助理舍監涉五度強姦輕度智障女院友案，案情並揭在事主床單上有被告精液。男助理舍監早前在審訊解釋，因穿短褲及流汗，最終被陪審團裁定５項強姦罪成，案件（HCCC277/2025）今（14日）在高等法院判刑。



法官游德康判刑時指，事主是精神上無行為能力人士，被告利用事主渴望關懷的心理犯案，行為違反誠信，亦是有預謀及重覆犯案。在自辯時對精液留在事主床上的解釋，更是荒謬絕倫，斥其浪費法庭及陪審團時間，行為令人極可鄙、厭惡及震驚，沒有任何報告顯示他有悔意，判囚13年。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦X。

警方在被告辦公室儲物櫃內搜出潤滑劑及避孕套，被告曾解釋是下班時用的。（陳蓉攝）

被告宗培基在高等法院被判囚13年。(葉志明攝)

事主X被評估為輕度弱

案情指，事主X在2002年出生，現年23歲，智商約相當9歲8個月大的孩童。在事主4歲時，她被察覺有發展遲緩，其後評估為輕度弱智。

被告接觸X兩個月後被宿舍揭發疑性侵

事主居住在大埔的宿舍。自2024年，被告成為該宿舍的助理舍監。事主視被告為朋友，會稱之為「基Sir」，二人會閒聊及一起玩賽車遊戲，被告亦會請她吃棉花糖。然而被告在6月起與X 接觸，惟不足兩個月後，宿舍已就案件報警。

被告儲物櫃內有潤滑劑及避孕套

控方指，警方曾搜查被告的儲物櫃，發現內有兩支潤滑劑、一盒及9個未開封的避孕套。此外，櫃內亦有用於男士生殖器的噴劑；法證另檢取了X的床單化驗，上面有被告精液及事主的DNA。

閉路電視拍到被告多次帶X入男職員房

警方曾翻查閉路電視片段，發現在被告上班時段內，曾四次帶X進入男職員房，以及一次進入X的房間，但兩個房間內均沒有任何閉路電視。事主曾在錄影會面中指出，被告曾五度強姦她，過程中她有表達感不適。

X曾叫唔好 被告叫她細聲啲

事主又提及，在2024年7月13至8月9日間，X曾應被告要求進入房間，被告會鎖上房間及脫去二人的衣服，並從背包中取出包裝為藍色的避孕套，並用「小便嗰到」插入其下體，令她感到痛及不適。X曾叫「唔好」，但被告只要求她「細聲啲」。被告其後會脫下避孕套，並在事主肚上射精。完事後，被告會用紙巾幫她清潔

Ｘ形容被告動作似跑步全身都郁

事主表示，同類型的事件曾五度發生，其中一次被告沒有戴上避孕套。她形容，被告在案發時「瞓住係個櫃度」，其動作「好似跑步咁，全身都郁嘅」，會把安全套「箍喺小便嗰度」，及後其下體「成條紅咗」。當時她感到害怕。

被告解釋穿短褲及流汗疑因此在Ｘ床單留精液

被告早前出庭自辯，就事主床單上有其精液。他解釋，當天曾經穿著短褲，坐在事主的床上，而且流了很多汗，而事主的睡床正好在冷氣下，因此他坐下等事主平復，並否認曾經在房內脫褲及射精。