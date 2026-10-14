蔡天鳳案｜譚方駿發現蔡失聯後曾上加多利山　並在單位遇見鄺港智

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（14日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿繼續作供。



譚提及蔡天鳳失蹤當天，他早上上班前，仍有與蔡面對面說，至下午有朋友約他們當晚食飯，蔡在2:06曾回覆他「OK」，及留了一個語音訊息，他約好地點再聯絡蔡時，蔡已沒再回覆。

譚稱蔡不回覆訊息屬不尋常，他當日下午約６時曾到加多利山的單位找蔡，當時鄺港智和李瑞香都在單位，譚當時已提及要報警，鄺母李瑞香卻說：「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警，人哋點會畀錢你呀。」譚稱他現在明白，李是想他轉移視線。

譚稱他亦曾用應用程式「Life360」嘗試找蔡的位置，並發現她的位置顯示在大埔。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿今繼續在高等法院作供。（方承恩攝）

譚方駿稱，蔡天鳳（圖)失蹤那，兩人原本相約朋友晚飯。（網上圖片)

譚上班前曾與蔡面對面對話

譚方駿今講及2023年2月21日，即蔡天鳳失蹤當天，兩人的聯絡。他指，當時早上他需上班工作。他透露，當天到中環九頭鳥米線工作，為他在該處第二天上班。譚於10時15分起床，當時蔡仍在睡。譚離開單位前和蔡有「面對面」對話，之後以電話聯絡。

譚稱當日下午2時左右，譚一名朋友約譚和蔡晚膳，譚遂聯絡蔡，問她是否可行，蔡回覆可以。惟他之後再傳送訊息，蔡便沒有回覆。

蔡天鳳與譚方駿 21/2 當日WhatsApp對話

譚的WhatsApp設定蔡的名稱為：胖🐷老婆👸



1402 蔡 ：Bobo~

蔡 ：今日忙唔忙啊bb？(語音)

譚：Free now

譚轉發朋友的語音，朋友約譚和蔡去食蟹。

1406 蔡 ：OK

1406 蔡 ：你又去咗食煙煙豬呀？（語音）

譚 ：……感覺上冇咁忙，我而家係廁所book咗興記，8點3 （語音）



譚在4時許至7時許發多個訊息予蔡，但沒有回覆

1613（兩藍剔） What’s wrong with your phone?

1621（兩灰剔） I thought something was wrong with your iphone

1628（單剔） ?

1727（單剔） 你電話俾人執咗？

1727（單剔 ）😫?

1810（單剔） ?

1925（單剔） ?



譚發以上訊息時，未再接獲蔡的任何回覆。

譚指蔡沒回覆令其擔心

譚續指，他下午4時許發出的訊息一度顯示了「雙剔」，代表蔡的手機曾重新開機，接收到訊息。譚表示，蔡天鳳以往不會經常不回覆他的訊息，因此令他非常擔心。

譚方駿稱，蔡失聯後曾上加多利山，並見鄺港智在單位內。(資料圖片)

譚方駿稱現回想李瑞香當天的話，認為李想令他轉移視線。（廖雁雄攝）

在家見鄺港智時已提要報警

譚說，他當晚6點半下班曾到加多利山找蔡，因為蔡平時接完子女後便會回家。惟譚回家時不見蔡，只見到鄺港智和李瑞香在單位。譚說，他回家後很累，攤在沙發上休息，所以不記得鄺家的人幾時來到。譚稱，他問過鄺港智和李瑞香蔡的下落，並提到要報警。

譚認為李想轉移視線

譚稱，他最深刻記得李瑞香說：「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警，人哋點會畀錢你呀。」譚表示，他今明白李當時想轉移視線，又說：「佢意思就係佢個人唔見咗，人哋（綁匪）又未聯絡你，你又去報咗警。」譚又說：「佢可能想搵啲嘢，即係自己甩身囉叫做。」並感到鄺家想拖延他報警。控方追問李想甩身的意思，譚答：「佢哋一家做嘅事囉。」

譚曾發現蔡在大埔

譚表示，當蔡沒回覆他訊息時，他就開始用共享位置的應用程式「Life360」尋人，當譚在4時許見到蔡的手機有訊號後，他打開APP見到位置顯示在大埔。譚當晚根據地址去找蔡，惟無所獲。

【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿證供