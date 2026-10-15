蔡天鳳案｜一文看譚方駿第2日作供　與妻最後通訊　澳門賭博細節

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），昨日（10月14日）於高等法院續審。蔡天鳳的現任丈夫譚方駿（Chris）第二日出庭作供，講述蔡天鳳失蹤當日（即2023年2月21日）兩人的最後通訊、尋人經過，以及遭辯方盤問關於譚、蔡及前大伯鄺港傑前往澳門賭博和譚家財政等細節。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

失蹤當日最後通訊

蔡天鳳最後一句：「你又去咗食煙煙豬呀？」

譚方駿作供指，案發當日（2月21日）早上他需到中環「九頭鳥米線」工作（當日為第二天上班）。他於早上10時15分起床時，蔡天鳳仍在床上入睡。譚出門前曾與蔡有「面對面」交談，其後兩人改以電話通訊。

庭上展示了兩人當日的WhatsApp對話紀錄並播放相關語音訊息：

14:02：蔡發送語音訊息問：「今日忙唔忙啊bb？」

14:02：譚回覆「Free now」，並轉發友人的語音訊息，內容為相約兩人當晚食辣蟹。

14:06：蔡以文字回覆「OK」，隨後再發送最後一段語音訊息問：「你又去咗食煙煙豬呀？」

14:51﹕譚以語音回覆：「……感覺上冇咁忙，我而家喺廁所，book咗興記，8點3」。

其後，譚在下午4時許至晚上7時許多次發送訊息予蔡天鳳，但一直未獲回覆。

16:13：（顯示兩藍剔）：What's wrong with your phone?

16:21：（顯示兩灰剔）：I thought something was wrong with your iPhone

16:28﹕（顯示單剔）：?

17:27﹕（顯示單剔）：你電話俾人執咗？

17:27﹕（顯示單剔）：😫?

18:10 及 19:25﹕（均顯示單剔）：?

譚指出，下午4時13分的訊息一度顯示「雙藍剔」，代表蔡的手機曾重新開機並接收到訊息。譚強調，蔡天鳳以往不會經常不回覆訊息，因此令他非常擔心。下午4時許，譚透過共享位置應用程式「Life360」發現蔡的手機訊號出現在大埔，當晚曾根據地址前往尋找，但一無所獲。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)及前大伯鄺港傑。(網上圖片)

鄺家反應冷淡 感李瑞香企圖轉移視線阻報警

譚方駿表示，當晚6時半下班後返回加多利山尋找蔡天鳳，因蔡平時接完子女放學便會回家。惟譚抵達時不見蔡的蹤影，只見到鄺港智及前家姑李瑞香在單位內。譚稱當時很累並在沙發休息，不確定鄺家人何時抵達。其後辯方質疑，譚方駿記錯到達單位時的情況，指當時只有工人在家中。譚回覆指，當時自己體重約183磅，有嚴重脂肪肝，加上已工作了7小時，因此他到單位後入睡。譚不能確定是在入睡前或後，見到鄺家的人。

譚指，曾向鄺港智及李瑞香查問蔡的下落，並提出要報警。譚對李瑞香當時的反應印象深刻，李稱：「人哋可能想要錢啫，你咁快報咗警，人哋點會俾錢你呀」。譚在庭上表示，他如今回想明白李瑞香當時是想轉移視線，感到鄺家想拖延他報警：「佢意思就係佢個人唔見咗，人哋（綁匪）又未聯絡你，你又去報咗警……佢可能想搵啲嘢，即係自己甩身囉叫做」。控方追問「想甩身」的意思，譚答：「佢哋一家做嘅事囉」。

同晚，譚亦致電鄺港傑查問。鄺港傑聲稱不知道蔡身處何方，只指蔡在大埔中心一帶下車，並稱當時已著母親李瑞香代替蔡去接女兒放學。譚指，鄺家眾人對於蔡失蹤一事反應平淡，「完全唔似擔心」，令他感到驚訝：「點解好似唔係好著緊嘅？我當時唔會諗都係你哋一家做㗎嘛」。

當晚與友人晚膳後，譚返回九龍塘獨立屋仍不見蔡，遂致電蔡母張燕花。在譚的提議下，兩人前往報案。譚指，蔡母在警署時曾致電鄺港智，通話中斥罵：「你仆街呀，你先仆街呀……我個女唔見咗，而家嚟報警好正常啫」。

蔡天鳳(左)與鄺港傑(右)。(網上圖片)

曾登鄺港傑車接子女

警方來電警告著下車：極度懷疑鄺家

2月22日下午3時許，譚透過語音訊息再向鄺港傑查問蔡的落車位置，鄺回覆：「可能兜去返附近先記得……我淨係記得好多商場，大埔好多商場……佢話所以話擺低咗佢啦，搞掂咗」。譚認為對方一直無道出確實位置，感覺對方正在「帶緊佢遊花園」。

2月23日，譚、鄺港傑與警員一同前往大埔，由鄺嘗試指出蔡下車的位置。事後譚乘坐由鄺港傑駕駛的七人車離開準備去接子女放學。

當車輛駛至馬場時，譚坐在副駕位置接獲一名女警來電，女警警告他：「我哋依家極度懷疑，鄺家一家人，包括坐向隔離的鄺港傑」。譚指出，當時「Madam問我有無方法令佢返嚟大埔頭先嗰個位，同叫我即刻離開佢」。譚隨即向鄺港傑稱警方需他折返現場協助，鄺港傑遂改乘Uber返回大埔，譚則自行駕駛該七人車接子女。

辯方在庭上呈上多張蔡天鳳(右)與首被告鄺港傑(左)的照片。(網上圖片)

譚、蔡及鄺港傑成好友 承認與蔡承擔逾八成開支

辯方代表大律師 Trevor Beel 盤問時，就譚方駿與鄺港傑的關係及三人同遊的細節提出質疑：

辯方問譚是否於2016或2017年認識鄺港傑，譚表示若以見面計算並非該兩年，而是後來蔡與鄺港智的子女搬往維港·星岸時才見過面。譚同意是透過蔡認識鄺港傑，不知鄺在美國讀書的詳情。譚、蔡及鄺港傑其後成為好友並經常一同用膳。

辯方指三人外出用膳時約七成費用由譚支付。譚回應：「我覺得係我哋兩公婆嘅付出係咁囉，你問係咪我畀，咁係囉，我係囉」，並補充其實約 85% 的款項均由他與蔡支付。

鄺港傑及蔡天鳳。(網上圖片)

譚、蔡、鄺港傑同遊澳門賭博 夫婦借款500萬

譚承認曾與蔡、鄺港傑一同前往澳門賭錢。辯方指鄺運氣較好贏錢較多，譚不完全同意，指鄺有贏有輸。

辯方展示三段影片，包括鄺港傑玩「笨豬跳」及三人在餐廳的片段。笨豬跳片段中，蔡笑指：「我驚你肥得滯，條繩斷咗呀！」，鄺向鏡頭稱：「BB，妹妹，大伯依家跳落去啦……妹妹，我 challenge 你，下次你跳……妹妹你18歲我陪你跳多次！」。餐廳片段中，鄺港傑對蔡說：「你忍唔住去賭呀嘛？唔關我哋事㗎，你忍唔住呀……話你都係人，你都受唔住誘惑」，蔡笑著回答：「我都唔想」。譚確認當時三人是到澳門賭博。

譚承認去澳門時，他或蔡曾借款500萬元賭博。辯方提出2022年2月九龍塘獨立屋外有人追債，蔡曾躲在私家車內不敢抬頭，鄺港傑當時更提供60萬元讓蔡還債。譚表示知道有人追債，但不清楚蔡有無躲在車內，亦不知道鄺提供60萬元一事。

辯方呈上多張相片，為蔡天鳳和鄺港傑的合照，或兩人和他人的合照。辯方提及其中一張相片，日期顯示為2020年7月16日，相片寫上「Happy Bday to you Dear sis」，辯方問鄺港傑視蔡天鳳為「妹妹」，譚回應「當時係」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

譚指蔡形容整個鄺家「恐怖」

若爭執 鄺港傑會與父母同陣線

譚方駿在首日作供時，指2022年6、7月，蔡天鳳與前家翁鄺球在加多利山發生的衝突，當時鄺球曾兩度衝向蔡天鳳企圖施襲，首次蔡未及避開被碰到上身，第二次譚擋在蔡面前，鄺港傑亦上次拉開家父及蔡的距離。事後蔡天鳳向譚稱：「老公呀，我哋真係要盡快離開呢一家人，佢哋越嚟越恐怖，唔識感恩。」

辯方就事件盤問，指當時鄺港傑曾充當「和事佬」阻止鄺球衝向蔡。譚同意此說法。辯方質疑蔡事後形容鄺家「恐怖」，其實不包括鄺港傑。譚不同意，強調蔡的「恐怖」是指整個鄺家，解釋若發生爭執，鄺港傑始終會與父母同一陣線，例如在管教子女分歧上會替母親求情。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

蔡天鳳不滿鄺家管教 譚證實蔡欲帶子女移民英國

譚在盤問下證實，他曾打算與蔡天鳳移民英國開餐廳，這也是他到中環米線店工作學習的原因之一。若移民會帶同蔡的 4 名子女同行。辯方指此舉將切斷鄺球與兩名孫兒的聯繫，譚表示同意。

辯方指出，蔡對鄺家最大的不滿源於管教孩子的方式。譚同意，指子女是蔡「呢個世界上最 value 嘅人」，蔡在品行與三觀（世界觀、人生觀）上要求嚴謹。譚透露譚家曾提議接回兩名年幼子女同住，但蔡顧及鄺球夫妻的感受「咁人哋嘅爺爺嫲嫲點啊？」而作罷。

譚指出，蔡不喜歡子女與鄺球接觸。他憶述，蔡於大年初一在巴黎工作時致電鄺家找子女，鄺家卻互相推卸稱不知子女去向，蔡當時怒斥：「而家喺香港得你哋4個照顧我對仔女，你哋都唔知喺邊，咁我對仔女係邊度啊！」最後蔡幾經辛苦才得知子女被帶到了鄺球處。辯方指鄺家推卸是因為不想被蔡知道子女見了鄺球。

譚方駿今日作供期間數度情緒不穩，複述蔡天鳳生前說話時表現激動，不時喝水，至散庭時已喝光兩瓶水並頻頻使用紙巾，法庭一度需提早午休。

蔡天鳳案，鄺港傑辯方代表大律師 Trevor Beel 。（方承恩攝）

譚方駿昨接受盤問時一度情緒不穩，他作供時亦不時喝水，散庭時已喝光兩瓶，桌上留下一團紙巾。他複述蔡天鳳的說話時，不時會表現激動。

▼蔡天鳳與譚方駿婚禮及合照▼

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【蔡天鳳案・專頁】

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清