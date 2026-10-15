蔡天鳳案｜辯方指鄺港傑無原因害蔡　譚方駿：現想起一切都好恐怖

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（15日）在高等法院續審。蔡天鳳的丈夫譚方駿繼續接受辯方盤問。《



代表鄺港傑的代表大律師指，鄺港傑沒有任何原因要傷害蔡，譚指當時係。辯方續指，譚則回應因為辯方律師此刻如此發問，他才據實交代現時心境。譚便稱因律師現在這樣問。譚又重提當日與鄺港傑同車往找蔡落車位置，譚謂：「依家諗返起，其實一切都好恐怖。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿稱，現在想起一切都好恐怖。（方承恩攝）

辯方指鄺港傑(右)無原因要傷害蔡天鳳(左)。(網上圖片)

鄺港傑2022年7月有參加蔡的生日派對

鄺港傑的代表大律師Trevor Beel今繼續就多張相片盤問譚方駿，部份相片拍得蔡和鄺港傑出席他人的聚會或生日會。相片中亦顯示蔡生日會的派對，蔡和鄺港傑合照。另一張日期顯示為2022年7月15日的相片，譚確認拍攝地點在加多利山，辯方問為何蛋糕上有「18」的生日牌，譚回應：「氹佢囉，一個女仔個個都鍾意畀人嗌18歲㗎啦。」

辯方指蔡沒給鄺港傑大額金錢

辯方問，蔡從沒有給予鄺港傑大額金錢，譚稱他不清楚。辯方亦指，兩人之間也沒有爭拗，譚回應指以他所知，兩人之間沒有大的爭拗。

譚謂現想起一切都好恐怖

辯方續問，以譚所知，鄺港傑沒有任何原因要傷害蔡，譚回應指「當時係」。辯方再追問時，譚稱：「當時係。」辯方續指因為譚現知道鄺港傑被控嚴重的謀殺罪，譚即回應說：「我唔知應該點答呢個問題....因為你而家同我講，我而家咪咁樣諗囉。」他續指，當時和鄺港傑前往大埔，由鄺港傑講述蔡落車位置，但之後女警致電譚，指極度懷疑鄺家，謂：「依家諗返起，其實一切都好恐怖」。

辯方續指，譚現時知道鄺港傑被控謀殺，影響他對鄺港傑的感受，譚說：「十分正常。」

代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel指鄺港傑並無原因要傷害蔡天鳳 。（方承恩攝）

譚確認蔡於2018年獲贈曼克頓山單位

代表鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)之後盤問，問及曼克頓山單位是否給予蔡的新婚禮物。譚回應，當時他和蔡等人居於曼克頓山，譚家承諾之後會送贈一個單位予蔡。其後，他們一家搬到九龍塘獨立屋，曼克頓山便順理成章給予蔡。他確認，蔡於2018年獲贈該單位。

蔡會陪子女至入睡才離開

辯方繼而問蔡和鄺港智所生兩名子女的問題，指他們居於海逸豪園和維港星岸時，由李瑞香照顧兩孫，譚指「佢有份照顧」和「生活上係」。辯方續指，蔡天鳳九成時間不在該些單位，指她只是夜晚才到訪，譚不同意蔡九成時間不在單位的說法，指蔡晚上會陪子女至他們入睡才離開。辯方再指，至2023年時，李瑞香為兩孫的主要照顧人士，譚稱：「佢係一個照顧者，佢係同佢地一齊住嘅嫲嫲，正常。」

蔡外遊子女由李瑞香照顧

譚承認，和蔡到澳門旅行時，沒有和該兩名子女同行，他們當時由李瑞香照顧。辯方指，譚與蔡於2023年到巴黎出席時裝周時也是一樣，譚回應：「 小朋友總要有人睇，有屋企人睇㗎嘛。」被問及李和兩孫是否關係密切時，譚說：「生活上係，關係係咪好親密，我眼中唔覺得係。」並著大律師問兩名子女的感受。

認蔡與李管教子女問題有分歧

譚指，李收到蔡的指示後，再安排工人工作。他形容，蔡是「非常之盡責嘅媽咪」，對子女頗為嚴格，亦希望李在這方面協助她完成。惟譚聽到蔡投訴說：「李瑞香經常做唔到100%，佢做到50%已經好好啦」。他亦同意，蔡和李就管教方面有分歧和爭議實屬正常，但強調：「喺小朋友面前，媽咪爹哋先係真正嘅角色，尤其是媽咪。」

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譚方駿證供