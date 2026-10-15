女荷官「樂童」任柬埔寨園區賭場　藝人「樂瞳」經理人：非同一人

自稱曾在東南亞國家賭場任職荷官的KOL，接受本地傳媒訪問，稱曾於柬埔寨「園區」的線上賭場工作，訪問刊出後引來網上熱議，認為是宣傳「園區」及線上賭博。涉事傳媒後來將報道下架。已下架的報道通篇稱呼KOL為「樂瞳」，而該女荷官社交平台上一直自稱「樂童」，與報道不同。

報道所用的名字，與藝名「樂瞳」的藝人龔茜彤（Cilla）相同，其經理人對《香港01》強調與女荷官「並非同一人」，完全沒有做過報道中提及的任何事情，並指該報道已對樂瞳的形象造成不必要的誤會。如情況需要，不排除作進一步跟進。



▼藝人樂瞳Cilla（原名「龔茜彤」）▼



藝人樂瞳。（IG@loktungcilla）

樂瞳（原名龔茜彤）經理人梁小姐向《香港01》澄清全文如下：

我們留意到 貴報所指的報道，涉及一名女KOL受訪講述在柬埔寨「園區」賭場任職荷官的經歷。謹此向 貴報清楚說明：樂瞳小姐與該報道所述的人及事件並無任何關係，亦從未參與、接受或涉及報道中提及的任何事情。報道中受訪者的名字與樂瞳小姐的藝名相同，純屬巧合，並非同一人。我們完全沒有做過報道中提及的任何事情。



就 貴報問及的看法與影響，該報道已對樂瞳小姐的形象造成不必要的誤會，我們希望 貴報在後續報道中清楚區分兩者，以免公眾混淆。我們亦會密切留意事件，如情況需要，不排除作進一步跟進。



感謝 貴報的求證與體諒。



女KOL受訪自爆曾任柬埔寨園區賭場荷官 不再回應稱免被斷章取義

女荷官「樂童」受訪通篇誤寫其名為「樂瞳」

報道已下架

女KOL「樂童」以前賭場荷官的身份，接受一間本地報章的網上平台專訪講述工作經歷，但全篇誤寫其名為「樂瞳」。

報道中樂童形容收入豐厚，而訪問中引來爭議的其中一點，是她稱於柬埔寨工作的賭場位於「園區」，又稱「不是所有園區都是KK園區」，她當時沒有被禁閉，有人身自由，並可自己保管護照，無被「賣豬仔」。樂童受訪時亦有形容賭場荷官的工作內容、網上賭場的公信力、網上賭場的發牌規矩。

▼女KOL「樂童」 ▼



但報道後半段指，樂童認為東南亞園區治安差，難保障安全，不鼓勵其他人仿效她到園區打工，更表示「萬一你出了意外，你的心肝脾肺腎被人取走了（就很慘）。」

報道於周三（14日）早上刊登後，隨即被網民熱議，除涉非法跨境網上賭博外，更有人認為內容觸及柬埔寨「園區」賭場工作報酬豐厚，有如「詐騙園區廣告雜誌」，宣傳到「園區」工作。涉事報道於中午時份同日被下架。

KOL「樂童」：不再回應免被「帶風向」

《香港01》同日（周三）聯絡樂童回應事件，她指為免被人「帶風向」，不會再接受採訪。她稱，訪問不涉金錢交易，「就算我多次講過唔好行我行過既（嘅）路，最後都俾（畀）人誤會、攻擊」。她又稱，事件已令她身邊的人受攻擊，不會再分享過去經歷，「免得大家斷章取義」。

聯合國：2025年亞太區網騙損失1141億美元

事實上，「正規線上荷官」大機會是跨國犯罪集團掩飾人口販運與洗錢的糖衣包裝。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室 (UNODC) 2026年7月發布的《東南亞跨國有組織犯罪威脅評估》報告，東南亞的地下犯罪經濟，已從零散幫派，進化為高度一體化的「特許經營」犯罪生態。

報告指出，非法線上博彩平台不僅是巨額黑金的洗錢樞紐，更是犯罪集團誘騙與控制青年勞動力的關鍵入口。單是2025年，東亞、東南亞、澳洲與新西蘭受各類網絡詐騙造成的年度損失估計高達883億至1,141億美元。許多求職者初期被以「高薪直播、自由荷官」等包裝誘騙至柬埔寨或緬甸，抵達封閉園區後旋即遭沒收證件、強迫從事跨境電騙，甚至淪為債務奴役的轉賣對象。

香港女子稱柬埔寨園區賭場任荷官 聯合國報告：網絡賭博屬犯罪鏈

港府屢發防騙呼籲 勿輕信東南亞賭場招聘

香港保安局、警務處及入境處多次召開記者會並發出防騙呼籲，提醒求職者切勿輕信社交平台上包裝為「免經驗、高薪低門檻、包機票食宿」的東南亞賭場推廣、後勤客服或科技公司招聘。

根據香港法例第148章《賭博條例》第16E條（推廣或便利收受賭注等），任何人明知而推廣或便利收受賭注，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款500萬港元及監禁7年。

警方多次強調，即使該博彩平台在當地聲稱持有牌照或「合法註冊」，只要在香港境內推廣、招攬他人參與未獲香港特許的非法博彩，或作為中介引流，均屬違法。

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