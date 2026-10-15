同志遊行籌委會辦彩虹市集　中環街市臨時取消場地　稱涉行政出錯

香港同志遊行2026活動籌委會今日（15日）發出公告，指原定於11月14日在中環街市舉行的「彩虹市集活動」，因場地方臨時未能提供場地而被迫無奈取消。場地營運方解釋涉及職員行政出錯導致「重複出租」，籌委會對受影響市民表示抱歉，並表示會盡最大努力另覓場地繼續籌辦。



香港同志遊行2026活動籌委會今日（15日）發出公告，指原定於11月14日在中環街市舉行的「彩虹市集活動」，因場地方臨時未能提供場地而被迫無奈取消。（hkprideparade@Instagram）

8月底公布市集日期地點 事隔一個多月突獲通知無法出租

籌委會於公告中指，原定於2026年11月14日在中環街市舉行的「彩虹市集活動」，因場地方臨時未能提供場地，須「無奈取消」。籌委會表示，自2021年起因應社會環境轉變，年度「香港同志遊行」已由戶外遊行轉型為室內「彩虹市集」。由於去年租用的場地代表在今年年初通知未能續租，籌委會遂重新尋找合適地點。

今年6月初，籌委會與中環街市接洽，並於同月獲得確認可於11月14日租用場地，其後亦於7月正式繳付場地訂金。籌委會隨後於8月31日在社交媒體公布市集的日期及地點。惟事隔一個多月，籌委會突然接到中環街市通知無法出租場地。

2018年11月17日的香港同志遊行，是反修例風波及新冠肺炎前最後一次同類活動。（資料圖片／梁鵬威攝）

稱涉職員行政出錯 同一日重複出租

籌委會引述場地營運方指，事件因職員行政出錯，導致同一日的場地被重複租予兩個不同活動，營運方華懋集團旗下在11月內已沒有其他場地可供使用。

今次已是香港同志遊行連續第二年在公布詳情後遭遇場地變故。去年籌委會原定於觀塘海濱舉辦「共融文化節」，同樣在繳付場地租金及公佈詳情後，突然接獲通知未能如期使用場地。

中環街市。（資料圖片／何家達攝）

籌委會強調，「彩虹市集」對內有助推動香港性小眾友善文化，對外亦展現香港作為國際都會的進步形象，具相當重要性。籌委會表示會盡最大努力繼續籌辦，並會適時透過社交媒體公布最新安排。

至於其他活動，籌委會指原定於11月7日舉行的會員限定活動「彩虹力場 - 香港同志遊行性別友善健身表演賽」則不受影響，將如期舉行。對於不少已預留假期打算參與市集的市民，籌委會對造成的影響深感抱歉，並感謝公眾對性小眾平等權利的支持。