女同志捐卵讓同性伴侶懷孕　捐卵者卻未定為母親　法官裁違憲

一對女同性戀者在南非結婚及接受「互惠人工受孕」，其中一人受精卵植入子宮受孕，並在港誕下兒子。兩人欲登記成為嬰兒的「母親」，但只有誕下兒子的一人獲承認，另一半則不被認可。未獲承認的一方代表她們的孩子入稟高等法院，要求供卵的母親亦屬法定父母，高院在2023年裁定女性配偶提供嬰兒母「普通法下的父母」，但不是法定父母。二人其後提出司法覆核，要求確立配偶亦是法定母親。法官高浩文今（9日）頒下判詞，認為政府做法違憲，裁定女同志勝訴，但法庭應作何等頒令，則需與訟各方進一步商議。



法官在判辭指出，若只巾異性婚姻中才可以有父和母，會令作為同性伴侶的孩子永遠無法符合這一標準，而涉及本案的男嬰K，正因如此而受到差別待遇，故認為相關法例違憲。



申請人為代號K的嬰兒，由其監護人R代表入稟；答辯人為行政長官，由資深大律師黃繼明及鄭欣琪代表；B以有利害關係方參與聆訊。

高等法院。(黃浩謙攝)

Ｒ取卵由B懷孕誕子

本案涉及兩名女同性戀者R和B，她們2019年在南非結婚，翌年底在當地接受「互惠人工受孕（Reciprocal IVF）」，即從R體內取出卵子，與捐贈者的精子結合成胚胎，再植入B的子宮內由B懷孕產子。嬰兒K於2021年在港出生，B和R嘗試在入境處登記為K的「父母」，但只有懷孕產子的B被列為K的「母親」。

R以K的監護人身份入稟高院，要求法庭宣告R在法例上屬「父母（parent）」。法官歐陽桂如在2023年曾裁定，提供卵子的R屬「普通法下的父母」，若要取得法定的「母親」名份，仍須靠立法機關填補法律上的空缺。二人其後提出司法覆核，要求法庭確認R作為父母的法定權利和責任。

男童K或會因R非其法定父母而帶來不便

法官高浩文於判辭指，不認同法官歐陽桂如只把R定為普通法下的父母，並指這種聲明頂多只’是安慰獎。高官指出，出生證明書是重要文件，K成年前的諸多決定，要由他的父母作主，若K的出生證明書沒列出R是其「父母」，毫無疑問公私營機構的人員會更加謹慎，甚至只處理有明確法律權利的父母。當K長大後，他也可能因為R不是其法定父母而感到尷尬和不便。此外，面臨緊急醫療情況下，也或會因父母法定身份而導致決策延誤。

R亦是K基因上的父母

法官直言，不認為K可以隨身攜帶法官歐陽桂如的判辭，或法庭命令來應對以上情況，他亦不認同政府的說法指，日常生活中只有少數場合才會用到出生證明書，重申缺乏認可的框架是癥結，宣告R是K的父母，是對K最有利的事，因為R除了是K基因上的父母，亦是社會和心理上的父母，監護令不承認父母與子女的基因聯繫，亦只在子女18歲前生效，強調承認R是法定父母更符合K的利益。

R供卵子卻未獲承認

法官續指，所謂「雙重母職」只是煙幕（red herring），因為剝奪R的父母權利和義務，以及由此對K產生的影響，並不是導致「雙重母職」的原因。

申請人曾舉例多種情況，例如一對異性伴侶以「互惠人工受孕」方式生育，並由男方提供精子，誕下孩子X。男方可獲准登記為X的父親，但提供卵子的R卻不能登記為K的母親；另一對婚姻未獲港府承認的異性伴侶，即使他們透過「互惠人工受孕」方式所出孩子Y，沒有男方的基因，男方同樣可獲准登記為Y的父親。

同性伴侶的孩子永遠無法符合異性家庭的標準

申請方力陳，由同性伴侶所出的K遭受不平等對待，構成歧視、《出生及死亡登記條例》要求「父母」只能是異性婚姻中的母親和父親，令作為同性伴侶的孩子的K永遠無法符合這一標準。

官認為K的情況有差別待遇存在

法官指，關鍵問題是為何K不能像其他兒童一樣，把遺傳基因和受孕雙方登記為父母，法官認同K遭到差別待遇，裁定申請方勝訴，但法庭該應作何等頒令，則需與訟各方進一步商議。

案件編號：HCAL2063/2023