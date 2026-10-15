新加坡女子在港街頭遭淋腐液　17歲少年自首未透露原因　認罪候判

17歲少年涉在灣仔街頭，向一名由新加坡來港的女子淋潑腐液，導致她全身一成皮膚灼傷，部分部位更達二級燒傷。警方調查後發現少年案發兩天前，曾到案發地「踩線」。少年其後到警署自首，錄影會面下保持緘默，未有透露原因。

他今（15日）在高等法院承認一項「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」罪（HCCC127/2026）。法官陳慶偉把案件押後至10月29日判刑，以待索取被告的背景報告，期間他須還押候判。



被告黃毅笙（案發時17歲，散工）承認一項「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」罪。

被告黃毅笙在高等法院認罪。(葉志明攝)

女事主到港下午往見胞姊時遇襲

案情指，在2025年6月8日，36歲江姓女事主從新加坡來港。同日下午，她前往灣仔軒尼詩道與胞姊會面。當天胞姊安排了一輛私家車接載事主。二人會面後，事主從大廈步出及返回車上，身穿全黑服裝的被告突然走近，並向她淋潑腐蝕液體。

事主覺腿部灼痛跌倒在地

事主轉身察看，但對方再兩度向她淋潑液體。她感到臉部及腿部灼痛，慘叫及倒在地上，私家車司機隨即報警。

途人目擊被告逃走離開

一名男途人目擊被告往譚臣道逃走，他形容對方年輕健碩，案發時身穿深色衣服。其後在該大廈的後巷，發現了一個裝有少量液體的膠樽。

閉路電視顯示被告兩天前曾踩線

警方其後透過閉路電視發現，被告在2025年6月6日，即案發兩天前在住所內戴著手套處理黑色背囊，並手持一個類似的黑色膠瓶，事後更清潔了地板。其繼母其後發現拖鞋及拖把遭沾污。被告其後坐的士到案發地，有人看到他把一個紅色膠袋藏在附近後巷。

被告到警署自首後保持緘默

案發當日，被告身穿深色衣物，戴帽及口罩。在下午兩時左右，攜同黑色背包前往灣仔案發地附近「踩線」及拍照，並取回該紅色膠袋及埋伏，未幾趁事主出現時犯案。至兩天後，被告前往元朗警署自首，但在錄影會面中保持緘默。

警方其後檢取涉案的膠樽及女事主的衣物化驗，發現女事主的短褲及鞋上均沾上腐液，而膠樽中液體內含69%的硫酸，足以造成嚴重的皮膚灼傷及永久性視力損傷。

女事主在同日被送院治理，她全身有一成皮膚，包括雙腳、上肢及臉部等部位化學灼傷，其中雙腿屬二級燒傷，同日轉送港安醫院治理及進行手術。女事主其後多次接受植皮等手術，在港住院61天後返回新加坡繼續治療。