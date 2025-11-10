印尼漢不滿女友提分手淋腐液　免遣返聲請人士屬加刑因素　囚64月

持「行街紙」留港的印尼漢，思疑同鄉女友另結新歡提出分手，得知女方行蹤後，尾隨其後並拉開她的衣服倒入高濃度硫酸，並打她的臉，更搶去其手機阻她報警，幸而女方即到廁所清洗，只是背部有約2%的二級燒傷。印尼漢早前承認淋腐蝕性液體和普通襲擊兩罪，法官游德康今（10日）在高等法院判刑時，引述其心理報告指被告缺乏處理困難的能力，又指他有預謀犯案，行為卑劣，且被告在提出免遣返申請期間犯案，屬加刑因素，判被告監禁5年4個月。



男被告RUSADI Didi，37歲。他承認意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，和普通襲擊兩罪，控罪指他於2023年2月17日，在元朗擊壤路為意圖造成身體嚴重傷害而向X淋潑硫酸，和襲擊X。

男被告RUSADI Didi在高等法院認罪囚5年4月。(黃浩謙攝)

辯方稱報告指被告重犯機會低

辯方求情指，事主燒傷佔身體皮膚只有2%，面積相對較少，其傷勢亦相對較輕微。被告是在港提免遣返聲請人士，屬加刑因素，望法官考慮心理報告指被告重犯機會低。

官斥被告行為卑劣須判阻嚇性刑罰

法官判刑時引述心理報告指被告因未考慮後果，亦欠缺應對困難的能力而犯案，又指被告是有預謀犯案，他向事主的背部淋腐蝕性液體，屬身體脆弱的地方，考慮被告不是向事主的臉淋腐蝕性液體，事主隨即清洗，令其傷勢相對輕微。但被告曾奪去事主電話，阻她求助，是加刑因素。幸而事主機警要求廁所清洗，並在廁所內向他人求助。

法官斥被告行為卑劣，判刑要具阻嚇性，加上他是提出免遣返聲請人士，屬加刑因素，判囚5年4個月。

事主X與被告同居約5月分手

案情指，在港任外傭的女事主X，於2022年2月透過Facebook認識被告。兩人隨後拍拖，並於同年9月開始同居。兩人於2023年1月分手，X搬離單位，兩人自此未有聯絡。

被告拉開X衛衣並倒入腐液

X於2023年2月17日往元朗見朋友，並於早上11時左右在擊壤路從巴士下車。惟她途經一間便利店時，戴上黑色口罩和鴨舌帽的被告，突然拉開X衛衣的後方，然後向她的背倒下腐蝕性液體，X的背感到灼熱和痛楚。

淋腐液後並有打X的臉

被告又從後拉著X的左手，並用右手打X的右臉。X問被告以什麼液體淋她的背，被告未有回答，並用手推X數次。X因背部和膝蓋感痛楚，要求到公廁清洗。但X進入公廁前，被告取走X的手機。

X在公廁內叫途人幫她報警，警員到場時，被告已逃離現場。他其後被捕，警員在其褲袋找到一樽載有腐蝕性液體的玻璃樽。此外，被告當時戴上一對雙層的手套。

認為X有男友而提出分手

被告警誡下保持緘默。他在錄影會面稱，於2021年以伊斯蘭教儀式和X結婚，但無正式註冊。他稱曾有男子致電X，認為X有男朋友，所以和他分手。因X離他而去，被告感到憤怒。被告從他人口中得知，X將會到元朗，他便到元朗並跟隨X約三分鐘，然後向她淋潑腐蝕性液體。

X背部有多處二級燒傷

此外，X的衛衣和T恤因被淋潑腐蝕性液體，被燒至出現多個洞。而X先被送至博愛醫院，醫生發現她的背和膝頭有多處傷口，其面積介乎一厘米至數厘米不等，醫生替其傷口進行沖洗。她其後被轉送至屯門醫院，醫生認為她的背部有多處二級燒傷，佔身體皮膚2%，她的額頭和膝頭等亦有多處一級燒傷。

而政府化驗師則指，在被告褲袋檢獲的一樽腐蝕性液體，指該些液體為硫酸，其濃度為95%。

案件編號：HCCC57/2025