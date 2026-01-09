泰式串燒店遭潑硫酸釀5傷　官斥屬隨機傷人　兩男囚7.5年及15年

六旬翁與九龍城一泰式串燒店東主積怨，涉出1.5萬元找一名男子向該店潑硫酸，並傷及2店員及3母子。負責潑液的男子認罪，並出庭作供，令六旬翁亦罪成。案件今(9日)在高等法院判刑，法官陳慶偉指六旬翁的行兇對象非東主而是在場的任何人，屬隨機傷人，5事主與他無積怨但無辜受牽連，指老翁出於憤怒和渴望報復而犯案，判他監禁15年，而負責淋潑硫酸的男子，則獲減刑一半，判監7年半。



兩名被告，李惠朝（38歲）和劉繼成（65歲，無業），同被控一項串謀意圖使身體受嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，指他們於2022年4月12至14日，在串謀在九龍城賈炳達道61號外，向未指明人士淋潑腐蝕性液體，即硫酸。李承認控罪並作供，劉經審訊後被陪審團一致裁定罪成。

被告劉繼成(戴口罩)找人向積怨東店的店舖潑硫酸，判囚15年。(陳曉欣攝)

被投擲「硫酸彈」的串燒店，事後店外地面仍有疑似腐液。(資料圖片)

消防及警員接報後到場調查。(資料圖片)

其中一名男童被腐液濺傷要由救護車送院。(資料圖片)

李有向傷者道歉

代表李惠朝的大律師求情指，李有悔意，並向案中所有慯者道歉；代表劉的大律師指本案不涉黑社會背景，當中只使用一樽硫酸。

串燒店東拒從事放債生意與劉結怨

法官陳慶偉判刑時指，劉和涉案串燒店的東主有生意糾紛，該東主拒與劉一同從事放債生意，劉因此找李犯案，但犯案目標不是東主，而是在場的任何人，換言之是隨機傷人，而案中的傷者，亦確與劉等人的積怨無關，卻無辜被牽連。

男童腳傷嚴重 泰籍傷者工作能力受損

陳官續指，本案共有5名傷者，包括兩名年幼男童。其中一名男童腳部的傷勢非常可佈，猶幸非永久性傷勢。惟兩名泰藉女傷者則未有這般幸運，報告顯示其中一名傷者Lee Srinuan事後患有創傷後遺症，其工作能力受損，令她難以找到穩定工作；另一名女傷者的頸、耳等大範圍受傷，她盡量避免想起事件。

劉有預謀犯案是案中主腦

陳官續指，劉出於憤怒、沮喪和渴望報復，有預謀犯案，是案中主腦，在背後策劃整個計劃。李因財困而負責執行計劃，因協助警方令劉被捕，並出庭作供，令劉被定罪，而李作供時亦顯示悔意，以監禁15年為量刑起點，給予李50個百分比的刑期扣減，判囚7年半；劉則判囚15年。

原打算潑水節用水槍硫酸行動

案情指，劉繼成於2022年4月12日，向李表示有任務交給他，即向涉案串燒店扔「髒水」（即硫酸）。劉原定計劃在4月13日，即泰國新年舉辦的潑水節期間行動，用注滿硫酸的水槍犯案，惟當日串燒店沒營業，遂順延至4月14日行動。

李騎單車經過店時潑液

在14日當天，劉再次改變計劃，指潑水節已完結，叫李不要用水槍。當晚8時許，李騎單車到串燒店前淋潑硫酸，隨即逃之夭夭，他事後得到1.5萬元報酬。

在該店工作的女店員Lee Srinuan，下班後與前來探她的女友人閑聊，兩人均被灼傷。路過店舖外的女途人和她兩名分別8和10歲的兒子亦受傷。

案件編號：HCCC 290/2023