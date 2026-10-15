ONE STANLEY缺鋼筋｜屋宇署為何仍發入伙紙？甯漢豪：會追究到底

赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%，涉事獨立屋 2023 年獲屋宇署發入伙紙。發展局局長甯漢豪今日（15日）表示，屋宇署仍在調查，沒有進一步資料分享。至於為何仍發入伙紙，她指屋宇署發入伙紙有程序，惟如過程中被發現有問題，會追究到底，如何追究則要視乎結果，相信屋宇署之後會公開交代，並依法懲處。



至於瑪麗醫院壞𨋢，甯漢豪表示，目前發展局未交報告，仍在最後階段，但會爭取盡快完成交給行政長官，之後會公開調查結果。



發展局局長甯漢豪今日（15日）表示，屋宇署仍在調查，沒有進一步資料分享。（林彥汛攝）

如有人過程中被發現沒有盡責 當局會追究到底

問及ONE STANLEY出事原因，甯漢豪表示，屋宇署仍在調查，沒有進一步資料分享。至於為何仍發入伙紙，她指，屋宇署發「入伙紙」有程序，惟如過程中被發現沒有盡責，當局會追究到底，如何追究則要視乎屋宇署調查結果，相信屋宇署之後會公開交代，並依法懲處。

瑪麗醫院壞𨋢 甯漢豪：調查報告仍在最後階段

去年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」至今仍有多部升降機被圍封，28部升降機有24部運作不暢順或不穩定。行政長官李家超上月中公開要求發展局就事件提交報告。

被問及報告進度，甯漢豪指目前發展局未交報告，仍處於最後階段，但會爭取盡快完成交給行政長官，若行政長官若認為有需要補充，局方會進一步補充。她說當行政長官接受報告，局方會向公開報告，並向立法會發展事務委員會交代，屆時亦會列席立法會衞生事務委員會。

發展局局長甯漢豪今日（15日）表示，屋宇署仍在調查，沒有進一步資料分享。（林彥汛攝）

未能在賣地條款限期前完工 政府有權收取補地價

長實（1113）安達臣道「港人首置盤」，其中一座樓宇被揭缺少數條鋼筋。問到政府會否追究延誤賠償。甯漢豪表示，項目涉及2900多伙，其中約1000伙為首置單位，當局已經對涉事承建商及專業人士作出檢控。倘若項目未能在賣地條款限定的日期前依期完工，政府有權收取補地價安排。至於發展商與承建商之間的合約問題，則要交由雙方自行處理。