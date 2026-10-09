ONE STANLEY缺鋼筋｜建灝：業主及交易中買家　獲額外6年結構保養

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」早前被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件當中。



發展商最新再就相關事宜作出回應，表示將向屋苑已完成交易的業主、與正進行交易的買家，除了提供原有的三年「執修期」以外，將額外提供由成交日起計六年物業結構保養。



完成交易業主、交易中買家均可獲6年物業結構保養

建灝地產指出，事件近日引起社會關注後，該公司已隨即聯絡已完成交易的業主，並陸續與正進行交易的買家聯絡。除原已提供的三年「執修期」以外，該公司將額外提供由成交日起計六年物業結構保養；及為業主和買家安排由獨立合資格專業人士進行物業檢測，並承擔相關費用，具體安排將另行通知。

發展商承擔相關費用

發展商續指，會繼續積極與各業主和買家保持溝通及跟進。 又指會繼續全力配合屋宇署調查，按署方要求及調查結果採取所需的跟進措施，並在不影響調查的前提下，適時向業主、買家及公眾公布經核實的進展。

涉事「ONE STANLEY」是港島南區的豪宅項目，發展商為羅家駒、羅建一父子創立的建灝地產（K&K Property）；承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

項目由32幢洋房及11座低密度分層住宅組成，全盤僅提供82伙，主打高私隱度及頂級配備，每幢洋房成交價動輒過億元。項目至今已售出59伙，佔項目單位總數逾七成，總成交額逾62.5億。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

地產傳媒《胡．說樓市》10月2日晚發布調查報道，指有業主於2024年4月斥資逾億元購入項目一幢實用面積逾3,000平方呎的四房洋房，並於同年8月完成交樓手續。惟業主其後安排工人進場展開室內裝修工程時，發現部份樓板表層混凝土呈現異常狀況，隨即委託工程顧問、專業化驗所及註冊結構工程師展開全面檢測。

屋宇署多次檢測 9月「開皮」鑿開混凝土

據報道，2026年6月29日及30日，屋宇署派員進入涉事住宅，以Cover Meter（鋼筋探測儀）及GPR雷達等儀器量度；並在9月17日起，在屋內多個位置做俗稱「開皮」（Open-up Inspection）的檢測，即拆開部份混凝土直接查看及量度內部鋼筋。實體開鑿結果證實，內部鋼筋間距與雷達檢測結果相當接近。

鋼筋少41至75% 部份混凝土保護層接近零

業主委任的註冊結構工程師根據署方現場檢測所得的實際數據進行分析，得出報告顯示洋房內二樓書房部份位置的主鋼筋數量，較批准圖則減少高達41%至75%，最大間距達57.5厘米；一樓睡房天花部份位置的主鋼筋亦較圖則少約42%至57.9%。

此外，部份位置更被錄得混凝土保護層不足甚至接近零的情況，相關情況或會嚴重影響樓板的耐火能力及結構耐久表現。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

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