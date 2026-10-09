ONE STANLEY缺鋼筋｜業主與建灝未達成共識　要求「踢契」兼賠償

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」早前被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件當中。



建灝地產最新再就相關事宜作出回應，表示有關獨立屋買家提出投訴後，該公司曾與買家商討跟進方案，並建議由雙方共同委聘獨立專業人士進行進一步檢測，以客觀方法釐清相關情況，惟有關安排最終未能達成共識及落實。雙方其後亦曾就交易安排及相關訴求進行商討，惟未能達成協議。



獨立屋買家要求「踢契」全額退款 並作出賠償

至於雙方之間的私人合約及法律事宜，建灝地產指不作進一步評論。另據了解，相關獨立屋買家曾要求「踢契」，要求發展商全額退款，並作出賠償，惟所要求的賠償金額不詳。

建灝地產又指，公司非常重視項目其中一幢獨立屋近日引起的社會關注。屋宇署近日就該獨立屋涉及的施工質素事宜，致函該公司，亦聯絡項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商，要求各方配合署方調查及提供資料。該公司正全力配合，並已要求相關專業人士及承建商向署方及本公司提供所需資料。

根據屋宇署公布的資料，涉事獨立屋整體樓宇結構及所發現的情況沒有明顯危險，而就部分施工質量須要關注和跟進，正進行進一步調查。建灝地產表示理解事件令業主、買家及公眾感到不安，並會以樓宇安全及保障業主利益為首要考慮。

由於調查仍在進行，公司現階段不宜就尚未核實的技術事項作出評論，以免在調查完成前作出推測或片面判斷。

涉事「ONE STANLEY」是港島南區的豪宅項目，發展商為羅家駒、羅建一父子創立的建灝地產（K&K Property）；承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

項目由32幢洋房及11座低密度分層住宅組成，全盤僅提供82伙，主打高私隱度及頂級配備，每幢洋房成交價動輒過億元。項目至今已售出59伙，佔項目單位總數逾七成，總成交額逾62.5億。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

地產傳媒《胡．說樓市》10月2日晚發布調查報道，指有業主於2024年4月斥資逾億元購入項目一幢實用面積逾3,000平方呎的四房洋房，並於同年8月完成交樓手續。惟業主其後安排工人進場展開室內裝修工程時，發現部份樓板表層混凝土呈現異常狀況，隨即委託工程顧問、專業化驗所及註冊結構工程師展開全面檢測。

屋宇署多次檢測 9月「開皮」鑿開混凝土

據報道，2026年6月29日及30日，屋宇署派員進入涉事住宅，以Cover Meter（鋼筋探測儀）及GPR雷達等儀器量度；並在9月17日起，在屋內多個位置做俗稱「開皮」（Open-up Inspection）的檢測，即拆開部份混凝土直接查看及量度內部鋼筋。實體開鑿結果證實，內部鋼筋間距與雷達檢測結果相當接近。

鋼筋少41至75% 部份混凝土保護層接近零

業主委任的註冊結構工程師根據署方現場檢測所得的實際數據進行分析，得出報告顯示洋房內二樓書房部份位置的主鋼筋數量，較批准圖則減少高達41%至75%，最大間距達57.5厘米；一樓睡房天花部份位置的主鋼筋亦較圖則少約42%至57.9%。

此外，部份位置更被錄得混凝土保護層不足甚至接近零的情況，相關情況或會嚴重影響樓板的耐火能力及結構耐久表現。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。