ONE STANLEY缺鋼筋無明顯危險？倪學仁：非冧樓　惟有長時間風險

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，但現時情況未有構成明顯危險。署方正調查事件，並要求發展商、承建商等面見協助調查及提供資料。

資深結構工程師倪學仁指，缺少鋼筋雖不致即時危險，但長遠會減弱石屎抗壓強度，業主亦要花費更多開支做維修保養。他又說，今次事件技術上仍可補救，可鑿開石屎重新補回鋼筋，但認為事件複雜在於物業已完成轉讓，就算補救措施經過屋宇署同意，買家亦未必能接受，無法解決買賣雙方糾紛。



《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

資深結構工程師倪學仁。（資料圖片）

屋宇署稱現時情況未有構成明顯危險，資深結構工程師倪學仁解釋，按《建築物條例》，若屋宇署要宣布樓宇成為危樓，需向法庭申請危樓紙，「你幢樓一定要爛到好緊要，佢先至會做呢個動作。即係你一有個人踩落去，佢都會冧㗎喇，咁佢先至（有足夠理由）可以同法庭申請」，但缺少鋼筋只是不符合當初設計標準，屬時間性風險，未達到即時危險的情況。

你幢樓一定要爛到好緊要，佢先至會做呢個動作。即係你一有個人踩落去，佢都會冧㗎喇，咁佢先至（有足夠理由）可以同法庭申請 資深結構工程師倪學仁

倪學仁：鋼筋數量過少、紮鐵方式不尋常 長遠影響石屎抗壓強度

但倪學仁認為今次事件嚴重，強調事件除涉及鋼筋數量過少，紮鐵的方式亦不尋常。他解釋，樓板鋼筋除了提供拉力，亦為石屎強度提供保護，因為石屎經冷縮熱脹後，一定會出現裂縫，當鋼筋數量不足，或排列間隔比設計更闊，裂縫就容易迅速貫穿、加深混凝土核心，長遠影響石屎抗壓強度，業主亦要花費更多開支做維修保養。

倪學仁又指，今次技術上仍可補救，可以鑿開石屎重新補回鋼筋，「少咗鐵就加返鐵」，橫樑的問題雖相對比較複雜，但仍可處理。但他認為，今次事件複雜性在於物業已完成轉讓，就算補救措施經過屋宇署同意，買家能否接受或會成為買賣雙方的糾紛。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年6月到現場用儀器做檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）