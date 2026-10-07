ONE STANLEY缺鋼筋｜屋宇署：會抽驗部份單位及承建商其他項目

撰文：蕭通
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由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件。屋宇署周二（6日）回覆媒體查詢時表示，會主動抽檢部份單位，並會抽檢該些建築專業人士和承建商目前負責的其他項目，確保建築安全。

赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%　屋宇署介入檢測正調查屋宇署調查豪宅ONE STANLEY鋼筋　如專業人士或承建商違規會檢控

針對赤柱One Stanley獨立屋的施工質量問題，屋宇署周二表示，日前已經發出新聞公報，由於署方正嚴肅調查個案，現階段不宜進一步評論個案。

屋宇署又稱，已要求發展商就同類型獨立屋和住宅進行調查和提交報告，署方會主動抽檢部份單位，並會抽檢該些建築專業人士和承建商目前負責的其他項目，確保建築安全。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）
《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

行政長官李家超同日出席行政會議前會見傳媒，亦被問到香港近期發生連串工程問題。他回應時點名ONE STANLEY工程問題，指屋宇署正調查個案，查明施工質量及監工是否到位，將依法嚴厲處理，目前仍調查中故不評論個案。

李家超強調，關注與工程有關的工程人員有否盡職監督，承建商有否違規施工，政府必然嚴格執法，提升法規要求及懲處，確保法例有阻嚇力，嚴懲有關違規人員。

發展商建灝地產此前表示，高度重視並會嚴肅跟進，如調查後發現有任何人士於施工質量或其他相關事項上存在失誤，必定根據相關法律法規向受影響物業進行補救，並依法追究有關人士的責任。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）
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