生產力促進局成立機械人訓練場　有公司研發AI調酒師駐蘭桂坊酒吧

人工智能科技發展應用愈趨廣泛，香港生產力促進局今日（15日）宣布成立應用訓練場，供創科公司研發具身智能機械人，現時首階段已有7間技術夥伴進駐，當中部份機械人已逐步應用至本港商業及教育等不同範疇，例如有機械人調酒師已「坐鎮」中環的蘭桂坊酒吧，為顧客提供雞尾酒等飲品，也有圖書館管理員機械人走進本地中小學，提供取書及伴讀等功能。



訓練場展示多個機械人模型，應用於物流、智能製造、巡檢維護等場景。（林曉儀攝）

訓練場展示多個機械人模型，應用於物流、智能製造、巡檢維護等場景。（林曉儀攝）

具身智能國際應用訓練場首階段匯聚7間技術夥伴

繼全港首批、三間機械人自主零售店9月1日正式營運，引入機械人店長「小蓋」服務公眾後，香港生產力促進局今日宣布，轄下的香港工業人工智能與機械人研發中心（FLAIR）成立「具身智能國際應用訓練場」。訓練場首階段匯聚7間技術夥伴，涵蓋物流、智能製造、巡檢維護、零售服務、教育及公共服務等不同領域，連結30個應用場景。

翻查資料，「具身智能」指擁有物理身體自主學習和進化的智能系統，而該訓練場是本港首個專注於具身智能及人形機械人實景應用的研發、訓練及驗證平台。

機械人「AlphaBot2」能提供沖製飲料服務。（林曉儀攝）

深圳研發人形機械人調酒師已進駐中環蘭桂坊酒吧

其中技術夥伴包括「智平方（深圳）科技股份有限公司」，其研發的人形機械人AlphaBot2（中文名稱「愛寶」），能為餐廳提供飲品製作服務，目前已引進本港餐飲業，其中位於中環蘭桂坊的酒吧餐廳「BACI Trattoria · Bar」，已採用愛寶負責雞尾酒調製及傳遞飲品等工作。

現場示範所見，只要顧客在點餐機按照喜好揀選飲料，愛寶便會開始調製飲料，先拿起膠杯，擺放在右邊的製冰機加入冰塊後，再放到後方的飲品調製機，在電子屏幕中揀選相應的飲料，不久後便沖製完成，隨後再放在桌上供顧客飲用。

機械人AlphaBot拿起杯子到製冰機前加冰。（林曉儀攝）

港產「圖書館管理員」機械人走進中小學 取書需時約一分鐘

本地機械人企業「Rice Robotics AGI」展示其研發的半人形機械人「NEX」。創辦人李國康介紹指，NEX能化身圖書館管理員及助教，能聽懂三種語言，包括粵語、普通話及英語，功能包括取書及伴讀等，現時已經與超過40間本地中小學合作，融入教學生活。

模擬場景所見，NEX的手腕設有鏡頭，能識別書本類別與名稱，聽到廣東話指令後，通過其下半身的滾輪，移往相應的書架，並準確按照指令取走書本，再放在桌上，整個過程需時約一分鐘。

半人形機械人NEX能準確按照指令拿取書架上的書本。（林曉儀攝）

半人形機械人NEX能準確按照指令拿取書架上的書本。（林曉儀攝）

港產教育用機械人定價約一萬美元 研發時間逾半年

該企業研發的另一款機械人「Tomo」同樣具備「圖書館管理員」功能，只要對其輸入指令，便能按照學生年級推薦合適的書本，也提供伴讀功能。

李國康透露，最初觀察到教育市場對機械人有着巨大需求，期望研發機械人減輕教師的負擔，因而研發上述兩款機械人，其中Tomo的研發時間約6至8個月，研發費用為7至8位數字，預計需要兩年才能回本，現時定價約一萬美元（即折合約7.85萬港元）。

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌。（林曉儀攝）

立法會議員（紡織及製衣界）、香港生產力促進局主席陳祖恒出席開幕禮。（林曉儀攝）

生產力促進局首席數碼總監︰計劃大樓部份樓層改造成智慧物流空間

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，具身智能國際應用訓練場合計有8層，當中除地下一樓設有機械人展示空間外，部份樓層則提供工業用機器。他又指，正計劃其中部份樓層改造成智慧物流空間，如有需要，也可按實際需求改造成訓練場。

立法會議員（紡織及製衣界）、香港生產力促進局主席陳祖恒致辭指，現時市場已擁有相關技術，但缺乏將技術與實際需求結合的平台，期望未來能夠推動國際發展及促進生態協作。