臺日電梯背景｜為多個屋苑換𨋢　受訪自稱「價廉物美」「做實事」

臺日電梯（香港）有限公司被揭去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只安裝耐火門沒裝門框組件，當局指涉欺詐，警方新界南重案組接手跟進。《香港01》翻查臺日電梯最新已無法登入的網頁，發現該公司除了承辦觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換升降機事宜外，還曾為多個屋苑換𨋢，涉及私人屋苑及居屋。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事介轉介警方跟進，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（梁偉權攝）

為至少4私人屋苑更換升降機 網頁稱獲好評

從臺日電梯（香港）有限公司網頁所見，2016年至今，承辦過至少4間私人屋苑及1間居屋更換升降機工程，包括位於粉嶺的上水名都、紅磡的源成大廈、佐敦的華豐大廈及文輝樓。據臺日網頁介紹，上水名都曾受機電署檢驗，「4台電梯全部通過測試」及「贏得客戶好評」。

此外，根據網頁所稱，兆康苑第三、四期共有載客升降機33部、樓高35層，「在合約完工限期18個月內，我司僅以12個月完成所有升降機安裝項目」。

臺日電梯曾為多個私人屋苑更換升降機。（臺日電梯網頁）

3屋苑工程進行中 涉及共95台升降機

現正進行升降機工程的至少有3個屋苑，分別是2個租者置其屋屋邨、1個居屋及1個私人屋苑，共涉及95台升降機。臺日網頁指，正在為沙田博康邨更換39台客用升降機、觀塘翠屏（北）邨更換37台客用升降機，以及屯門南浪海灣更換19台客用升降機。

2026年10月16日所見，柴灣的工廈單位外掛上臺日電梯（香港）有限公司的招牌，有職員在內辦公。（翁鈺輝攝）

臺日網頁指，正在為沙田博康邨、觀塘翠屏（北）邨以及屯門南浪海灣更換升降機。（臺日電梯網頁）

臺日電梯網站今已無法顯示網頁內容

今早記者再嘗試進入臺日電梯網站，惟頁面顯示「Forbidden」，無法顯示網頁。根據機電工程署評核期由2025年7月至2026年6月的註冊升降機承辦商季度表現評級，臺日電梯(香港)有限公司在最高五星的服務質素表現評級獲三星，在評核期的承辦商表現評級，安全方面沒有發現問題和服務質素表現獲90至99分；沒有發生涉及機件故障的事故；機電署沒有向該承辦商發出警告信；該承辦商沒有被起訴及定罪的記錄。

無法進入臺日電梯網頁頁面。（網上截圖）

臺日電梯2006年成立，董事長張欽曾受訪介紹，公司有自設廠房、自家品牌。翻查資料，公司曾有兩宗民事人身傷亡訴訟入稟，2016年工程違規曾被罰款21萬元。（見另稿）

臺日電梯去年11月接受傳媒訪問稱，作為香港企業，深信「獅子山精神」不應只是口號，而是落實在每一個工程細節的行動，讓每位客戶都能擁有理想中的升降機，並指其「做實事」態度，體現在從設計到安裝的全流程掌控。

同一訪問又說，在經濟下行、市民消費趨向保守的環境下，公司採取「價廉物美」策略，憑藉高性價比與優越安裝效率突圍而出。加上政府資助計劃的推動，舊樓更換升降機需求急增，臺日電梯憑專業團隊與靈活方案，成功把握市場機遇。有關報道有張欽領獎的相片。