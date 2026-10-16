簡約公屋｜觀塘及黃大仙項目明年首季落成　13項目即日起均可申請

房屋局今（16日）宣布，位於觀塘及黃大仙的最後兩個簡約公屋項目，將於明年第一季落成，即日起13個「簡約公屋」全部開放接受申請，符合申請資格人士今日起會陸續收到由房屋局寄出的申請表，於11月6日或之前交回的申請表可獲優先處理，已於早前的申請遞交申請表的人士，則毋須再次提交。局方指，由於所有簡約公屋項目已經推出，房屋局在11月6日後將會一直繼續開放所有項目供合資格人士申請。



房屋局今日宣布，「簡約公屋」即日起全部13個項目均開放接受申請。圖示由校舍改建的黃大仙竹園道簡約公屋項目構思圖。 （政府新聞處圖片）

房屋局表示，隨着最後兩個「簡約公屋」項目，即位於觀塘順利邨道及黃大仙竹園道由校舍改建的新項目（合共提供約210個單位）陸續於明年第一季落成，13個「簡約公屋」項目將全部落成。其餘11個項目為元朗攸壆路、牛頭角彩興路、九龍灣彩石里、屯門青福里、啟德世運道、柴灣常安街、屯門欣寶路、屯門青發街、馬鞍山恆光街、觀塘順安道，以及上水彩園路「簡約公屋」。

房屋局今日宣布，「簡約公屋」即日起全部13個項目均開放接受申請。圖示由校舍改建的觀塘順利邨道簡約公屋項目構思圖。（政府新聞處圖片）

房屋局發言人表示，全數約30,000個簡約公屋單位將於明年3月底前落成，僅需4年多便完成，提前達到2022年《施政報告》提出5年完成興建的目標。簡約公屋申請開放至今反應踴躍，截至9月底，局方已收到超過44,900份申請。隨着多個項目已全面入伙，不少單位因有住戶成功遷入傳統出租公屋而出現流轉情況，騰出的單位會讓其他有迫切住屋需要的家庭申請入住。

發言人續說，住戶可以申請由關愛基金資助的簡約公屋住戶特別津貼試驗計劃，獲提供金額由1,950元至13,000元不等的一次性住戶特別津貼，以減輕搬遷和適應新居住環境和社區時的開支壓力，例如子女轉校、添置家具電器、重新建立社區網絡等，預計受惠居民於五年間一共可節省75.5億元的租金支出。