富泰邨女童｜社署稱已安排三姊弟入住院舍　將召開多專業個案會議

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片曝光後，引起各界關注。勞福局局長孫玉菡日前表示，經社署評估，涉事女童及其弟妹暫不適宜立即回家，會先安排臨時住宿。社署今日（16日）指出，已安排有關兒童入住兒童院舍，接受過渡性的住宿照顧服務。現時相關專業人員正全面評估兒童及其家庭的情況及需要，並將召開多專業個案會議，共同為事件中三姊弟制訂合適福利安排。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

社會福利署今日（16日）表示，已安排涉事女童及其弟妹入住兒童院舍，接受過渡性的住宿照顧服務。社工一直與其家人保持聯繫，同時與醫護、學校及相關院舍緊密合作，確保兒童得到適切的照顧和保護。

現時相關專業人員正全面評估兒童及其家庭的情況及需要，並將召開多專業個案會議，在保障兒童的最佳利益為大前提下，共同為兒童制訂合適的福利計劃和照顧安排，同時為其家庭提供適切支援及輔導。

勞工及福利局局長孫玉菡早前表示，經社署評估，涉事女童及其弟妹暫不適宜立即回家，會先安排臨時住宿。(資料圖片/方承恩攝)

涉事女童一家五口原居住富泰邨。(資料圖片/黃學潤攝)

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」日前流傳一段影片，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，其破爛書包已有兩罐啤酒，她雙手再各持一大袋啤酒，辛苦地緩慢行走。在途人上前查詢後，女童繼父搶走一袋啤酒，並罵女童「廢人」後，引來全城指責「虐兒」。

繼父事後解釋，要女童拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。不過，警方其後以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕該名女童的繼父及母親。涉案父母稍後已獲准保釋候查。