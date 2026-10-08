富泰邨女童拎24罐啤酒｜繼父保釋今晚離開警署　3子女續留醫檢查

屯門富泰邨早前流出一條11歲女童背著破爛書包、手持兩大袋啤酒的短片，引起社會廣泛關注。警方經調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的母親及繼父。



涉案繼父於今日（8日）晚上9時04分獲准保釋，他離開屯門警署時不發一言；女童母親早前亦已獲准保釋，有消息指她因身體不適，目前留在屯門醫院治理，兩人須於十月下旬向警方報到。現場可見，該名繼父離開警署時手持一份教育局教育心理評估概要。



社會福利署表示，十分關注事件。昨日知悉事件後，署方已即時派社工接觸涉事家庭及搜集資料，經初步評估後，隨即安排及陪同3名兒童往醫院接受檢查。有關兒童目前在醫院接受健康評估。

涉案繼父於今日（8日）晚上獲准保釋候查，離開屯門警署。（梁偉權攝）

涉案繼父於今日（8日）晚上獲准保釋候查，離開屯門警署。（梁偉權攝）

社署稱，正與相關專業人員共同評估兒童及其家庭的需要，並因應安全風險程度、兒童的健康、發展情況，以及其家庭的照顧能力等因素，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。署方會採取合適的措施保障兒童的最佳利益，並透過多專業合作跟進個案，確保兒童能夠在安全的環境獲得適切的照顧及成長

一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）